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https://ria.ru/20200821/1576074698.html
На "Армии — 2020" покажут "военный Zoom"
Систему видеоконференцсвязи, построенную на отечественных технологиях, продемонстрируют на форуме "Армия-2020", сообщили РИА Новости в пресс-службе группы... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T08:38
2020-08-21T10:14
форум "армия — 2020"
патриот
безопасность
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Систему видеоконференцсвязи, построенную на отечественных технологиях, продемонстрируют на форуме <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">"Армия-2020"</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний РТИ.Форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".На стенде компании будут представлены примеры систем, созданных на отечественной программно-аппаратной платформе, в том числе для работы на процессорах "Эльбрус".Это "информационно-аналитический комплекс, предназначенный для анализа и визуального представления данных, системы анализа данных из открытых источников с применением технологий искусственного интеллекта, система видеоконференцсвязи, построенная на отечественных технологиях", рассказали в пресс-службе.Все эти продукты построены на собственных разработках РТИ, имеют повышенный класс безопасности, в том числе и защиту от хакерских атак, отметили в пресс-службе.Кроме того, на стенде РТИ будет показан функциональный демонстрационный образец комплекса безостановочного скрытого досмотра, макеты радиолокационных станций, защищенные климатические шкафы для сотовой связи и серверы на базе "Эльбруса".
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576019721.html
РИА Новости
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форум "армия — 2020", патриот, безопасность

На "Армии — 2020" покажут "военный Zoom"

08:38 21.08.2020 (обновлено: 10:14 21.08.2020)
3215
© Фото : Форум "Армия-2020"Форум "Армия-2020"
Форум Армия-2020
© Фото : Форум "Армия-2020"
Форум "Армия-2020"
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Систему видеоконференцсвязи, построенную на отечественных технологиях, продемонстрируют на форуме "Армия-2020", сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний РТИ.
Форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот".
На стенде компании будут представлены примеры систем, созданных на отечественной программно-аппаратной платформе, в том числе для работы на процессорах "Эльбрус".
Это "информационно-аналитический комплекс, предназначенный для анализа и визуального представления данных, системы анализа данных из открытых источников с применением технологий искусственного интеллекта, система видеоконференцсвязи, построенная на отечественных технологиях", рассказали в пресс-службе.
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Все эти продукты построены на собственных разработках РТИ, имеют повышенный класс безопасности, в том числе и защиту от хакерских атак, отметили в пресс-службе.
Кроме того, на стенде РТИ будет показан функциональный демонстрационный образец комплекса безостановочного скрытого досмотра, макеты радиолокационных станций, защищенные климатические шкафы для сотовой связи и серверы на базе "Эльбруса".
2311002
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Форум "Армия — 2020"ПатриотБезопасность
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