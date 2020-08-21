https://ria.ru/20200821/1576074356.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Теплая погода до плюс 23 градусов и без осадков ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T08:12
2020-08-21T08:12
2020-08-21T08:12
погода
москва
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Теплая погода до плюс 23 градусов и без осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня синоптическая ситуация обусловится областью повышенного атмосферного давления, что сулит москвичам и жителям <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> погожий летний денек с температурным фоном, соответствующим климатической норме августа", - сообщил Синенков.Синоптик отметил, что в таких условиях в городе переменная облачность, без осадков. Температура в столице плюс 21-23, в Подмосковье - плюс 19-24."Ветер северо-восточный 1-6 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба", - заключил синоптик.
https://ria.ru/20200821/pogoda-1576071501.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье)