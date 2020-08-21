Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:25 21.08.2020 (обновлено: 03:57 21.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил РБК, что в показаниях свидетеля защиты есть странности.
"Свидетель видел подушку безопасности через опущенное стекло, а согласно экспертизе оно не было опущено", - отметил он.
Свидетель защиты Александр Кобец на слушаниях в суде в четверг заявил, что за рулем внедорожника находился не Ефремов. При этом он признался, что у него с детства проблема со зрением: один глаз не видит, а во втором близорукость минус три.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства о приобщении письменных показаний Александра Кобца.
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Ефремова, в свою очередь заявил, что за рулем джипа артиста сидел "известный, непростой человек".
Вчера, 18:50Ефремов устроил скандал в суде
ДТП в центре Москвы произошло 8 июня. По версии следствия, Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с курьерским фургоном под управлением сотрудника интернет-магазина Сергея Захарова. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, суд отправил его под домашний арест, ему грозит до 12 лет колонии.
Потерпевшими по делу проходят вдова, старший брат и два сына погибшего.