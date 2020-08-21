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Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил РБК, что в показаниях свидетеля защиты есть... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T03:25
2020-08-21T03:57
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> заявил <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f3eaa229a794788854ff371?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop&amp;utm_referrer=https://yandex.ru/news" target="_blank">РБК</a>, что в показаниях свидетеля защиты есть странности.Свидетель защиты Александр Кобец на слушаниях в суде в четверг заявил, что за рулем внедорожника находился не Ефремов. При этом он признался, что у него с детства проблема со зрением: один глаз не видит, а во втором близорукость минус три.Суд отказал в удовлетворении ходатайства о приобщении письменных показаний Александра Кобца.Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a>, представляющий интересы Ефремова, в свою очередь заявил, что за рулем джипа артиста сидел "известный, непростой человек".ДТП в центре Москвы произошло 8 июня. По версии следствия, Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с курьерским фургоном под управлением сотрудника интернет-магазина Сергея Захарова. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии<a href="https://life.ru/p/1328287" target="_blank"> </a>умер в больнице. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, суд отправил его под домашний арест, ему грозит до 12 лет колонии.Потерпевшими по делу проходят вдова, старший брат и два сына погибшего.
https://ria.ru/20200820/efremov-1576062386.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым

03:25 21.08.2020 (обновлено: 03:57 21.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский заявил РБК, что в показаниях свидетеля защиты есть странности.
"Свидетель видел подушку безопасности через опущенное стекло, а согласно экспертизе оно не было опущено", - отметил он.
Свидетель защиты Александр Кобец на слушаниях в суде в четверг заявил, что за рулем внедорожника находился не Ефремов. При этом он признался, что у него с детства проблема со зрением: один глаз не видит, а во втором близорукость минус три.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства о приобщении письменных показаний Александра Кобца.
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Ефремова, в свою очередь заявил, что за рулем джипа артиста сидел "известный, непростой человек".
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 18:50
Ефремов устроил скандал в суде
ДТП в центре Москвы произошло 8 июня. По версии следствия, Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с курьерским фургоном под управлением сотрудника интернет-магазина Сергея Захарова. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, суд отправил его под домашний арест, ему грозит до 12 лет колонии.
Потерпевшими по делу проходят вдова, старший брат и два сына погибшего.
15050218
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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