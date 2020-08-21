https://ria.ru/20200821/1576067513.html

С теплотрассы — в новый дом: сотрудники МЧС спасли котенка на Камчатке

Спасатели в Петропавловске-Камчатском вызволили из ловушки бездомного котенка и нашли ему новый дом. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T08:00

2020-08-21T08:00

2020-08-21T16:29

хорошие новости

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

петропавловск-камчатский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576067164_0:199:801:649_1400x0_80_0_0_0683327dd1b4a3ca5deab94f19af7ebc.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Спасатели в Петропавловске-Камчатском вызволили из ловушки бездомного котенка и нашли ему новый дом.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в службу спасения обратились неравнодушные жители, которые несколько дней слышали жалобное мяуканье и не могли понять, откуда доносится звук. Оказалось, что котенок застрял в опоре теплотрассы, проходящей вдоль дома, и не мог выбраться через узкий зазор между конструкциями. Достать малыша руками тоже не получалось.Прибывшим на помощь сотрудникам филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России удалось приподнять гидравлическим инструментом теплотрассу над опорой, а затем через образовавшееся пространство достать котенка, используя специально сделанное устройство.После завершения спасательной операции, длившейся более трех часов, сотрудники МЧС нашли котенку новую хозяйку. Приютить малыша согласилась женщина, которая особенно переживала за судьбу несчастного животного и все это время провела рядом со спасателями.

https://ria.ru/20200813/1575692991.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский