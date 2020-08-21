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С теплотрассы — в новый дом: сотрудники МЧС спасли котенка на Камчатке
Спасатели в Петропавловске-Камчатском вызволили из ловушки бездомного котенка и нашли ему новый дом. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T08:00
2020-08-21T16:29
хорошие новости
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Спасатели в Петропавловске-Камчатском вызволили из ловушки бездомного котенка и нашли ему новый дом.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в службу спасения обратились неравнодушные жители, которые несколько дней слышали жалобное мяуканье и не могли понять, откуда доносится звук. Оказалось, что котенок застрял в опоре теплотрассы, проходящей вдоль дома, и не мог выбраться через узкий зазор между конструкциями. Достать малыша руками тоже не получалось.Прибывшим на помощь сотрудникам филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России удалось приподнять гидравлическим инструментом теплотрассу над опорой, а затем через образовавшееся пространство достать котенка, используя специально сделанное устройство.После завершения спасательной операции, длившейся более трех часов, сотрудники МЧС нашли котенку новую хозяйку. Приютить малыша согласилась женщина, которая особенно переживала за судьбу несчастного животного и все это время провела рядом со спасателями.
https://ria.ru/20200813/1575692991.html
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хорошие новости, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский

С теплотрассы — в новый дом: сотрудники МЧС спасли котенка на Камчатке

08:00 21.08.2020 (обновлено: 16:29 21.08.2020)
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© пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краюСпасенный котенок в Петропавловске-Камчатском
Спасенный котенок в Петропавловске-Камчатском
© пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Спасатели в Петропавловске-Камчатском вызволили из ловушки бездомного котенка и нашли ему новый дом.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в службу спасения обратились неравнодушные жители, которые несколько дней слышали жалобное мяуканье и не могли понять, откуда доносится звук. Оказалось, что котенок застрял в опоре теплотрассы, проходящей вдоль дома, и не мог выбраться через узкий зазор между конструкциями. Достать малыша руками тоже не получалось.
Прибывшим на помощь сотрудникам филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России удалось приподнять гидравлическим инструментом теплотрассу над опорой, а затем через образовавшееся пространство достать котенка, используя специально сделанное устройство.
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После завершения спасательной операции, длившейся более трех часов, сотрудники МЧС нашли котенку новую хозяйку. Приютить малыша согласилась женщина, которая особенно переживала за судьбу несчастного животного и все это время провела рядом со спасателями.
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Хорошие новостиХорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПетропавловск-Камчатский
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