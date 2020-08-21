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Тюменская нейросеть запишет в МФЦ и поможет врачам обследовать пациентов
Жители Тюменской области могут получить консультацию по государственным и муниципальным услугам и записаться в МФЦ в любое время суток, без выходных и... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T08:00
2020-08-21T12:19
хорошие новости
хорошие новости
тюменская область
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Жители Тюменской области могут получить консультацию по государственным и муниципальным услугам и записаться в МФЦ в любое время суток, без выходных и праздничных дней, используя искусственный интеллект. Благодаря внедрению новой диалоговой нейросетевой системы больше нет необходимости ждать ответа свободного оператора, а скорость и объем предоставляемых услуг значительно возросли, сообщили в пресс-службе правительства региона.Технология позволяет максимально точно распознать речь и вопрос абонента, а также найти наиболее верный ответ из 1200 вопросно-ответных пар, содержащихся в базе знаний. Благодаря этому удается принять большее число обращений от населения, а также снять нагрузку со специалистов контакт-центра, выделив больше времени на общение с гражданами по сложным запросам.Информационная система на базе искусственного интеллекта создана в 2019 году, в работу была запущена в феврале текущего года, а уже в июне начата запись на прием в МФЦ. Сейчас активно прорабатываются новые направления использования этой технологии — например, запись на прием к врачу, сообщили РИА Новости в департаменте информатизации Тюменской области. Предполагается, что система сможет также консультировать пациентов по общим вопросам, информировать о диспансеризации, вакцинации и напоминать о предстоящем посещении врача.Кроме того, в двух медицинских организациях региона запущен пилотный проект по оценке рисков сердечно-сосудистых осложнений у пациентов, он помогает терапевтам, фельдшерам и медицинским сестрам, работающим на приеме и в амбулаторных условиях, ставить диагноз и назначать лечение пациентам.Система позволяет анализировать данные и прогнозировать риски сердечно-сосудистых осложнений у населения, отслеживать пациентов, находящихся в зоне высокого и очень высокого риска. В терапевтических отделениях больниц система также может следить за показателями здоровья пациента, получать клинические рекомендации в зависимости от уровня риска и стадии лечения и оценивать влияние факторов риска на исход заболевания.Как отметили в пресс-службе правительства региона, данный модуль уже интегрирован в региональную медицинскую информационную систему и прошел опытную эксплуатацию. Полноценно внедрить его пока не позволяют существующие нормативные ограничения по использованию искусственного интеллекта в принятии врачебных решений.Для поддержки и продвижения инновационных разработок в Тюменской области в настоящий момент созданы площадки обсуждения инициатив и проблем развития нейротехнологий: центр отраслевого проектирования на базе "Точки кипения — Тюмень", инновационный форум Innoweek и цифровой форум-выставка "Инфотех".Регион осуществляет поддержку тюменских компаний и стартапов за счет собственного бюджета. На сегодняшний день десять компаний, работающих с технологиями искусственного интеллекта, получают поддержку на базе Тюменского технопарка.Также в регионе действуют меры государственной поддержки в виде грантов на реализацию инновационных проектов и региональные налоговые льготы для ИТ-компаний.Кроме того, область заботится о будущих кадрах для высокотехнологичной отрасли и в 2019 году запустила уникальный проект — "Школа юных нейроинженеров". Это абсолютно новое направление подготовки школьников, где обучение ведется по программе, разработанной специалистами тюменской компании — участника отраслевого союза "Нейронет" в рамках Национальной технологической инициативы.Ученики 10-11-х классов, прошедшие тестирование и очное собеседование, могут бесплатно прослушать курс "Основы нейросетевых технологий". В нынешнем учебном году на курс зачислен 21 человек, 15 из них уже завершили обучение.Все эти системы и проекты были созданы и внедрены в Тюменской области в контексте комплексного подхода по развитию направления "Нейротехнологии и искусственный интеллект", разработанного и реализуемого в регионе с прошлого года в рамках региональной дорожной карты "Нейротех".
https://ria.ru/20200807/1575456399.html
https://ria.ru/20200816/1575793040.html
https://ria.ru/20200812/1575653241.html
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тюменская область
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хорошие новости, тюменская область

Тюменская нейросеть запишет в МФЦ и поможет врачам обследовать пациентов

08:00 21.08.2020 (обновлено: 12:19 21.08.2020)
1400
© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Жители Тюменской области могут получить консультацию по государственным и муниципальным услугам и записаться в МФЦ в любое время суток, без выходных и праздничных дней, используя искусственный интеллект. Благодаря внедрению новой диалоговой нейросетевой системы больше нет необходимости ждать ответа свободного оператора, а скорость и объем предоставляемых услуг значительно возросли, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Технология позволяет максимально точно распознать речь и вопрос абонента, а также найти наиболее верный ответ из 1200 вопросно-ответных пар, содержащихся в базе знаний. Благодаря этому удается принять большее число обращений от населения, а также снять нагрузку со специалистов контакт-центра, выделив больше времени на общение с гражданами по сложным запросам.
Информационная система на базе искусственного интеллекта создана в 2019 году, в работу была запущена в феврале текущего года, а уже в июне начата запись на прием в МФЦ. Сейчас активно прорабатываются новые направления использования этой технологии — например, запись на прием к врачу, сообщили РИА Новости в департаменте информатизации Тюменской области. Предполагается, что система сможет также консультировать пациентов по общим вопросам, информировать о диспансеризации, вакцинации и напоминать о предстоящем посещении врача.
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Кроме того, в двух медицинских организациях региона запущен пилотный проект по оценке рисков сердечно-сосудистых осложнений у пациентов, он помогает терапевтам, фельдшерам и медицинским сестрам, работающим на приеме и в амбулаторных условиях, ставить диагноз и назначать лечение пациентам.
Система позволяет анализировать данные и прогнозировать риски сердечно-сосудистых осложнений у населения, отслеживать пациентов, находящихся в зоне высокого и очень высокого риска. В терапевтических отделениях больниц система также может следить за показателями здоровья пациента, получать клинические рекомендации в зависимости от уровня риска и стадии лечения и оценивать влияние факторов риска на исход заболевания.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, данный модуль уже интегрирован в региональную медицинскую информационную систему и прошел опытную эксплуатацию. Полноценно внедрить его пока не позволяют существующие нормативные ограничения по использованию искусственного интеллекта в принятии врачебных решений.
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Для поддержки и продвижения инновационных разработок в Тюменской области в настоящий момент созданы площадки обсуждения инициатив и проблем развития нейротехнологий: центр отраслевого проектирования на базе "Точки кипения — Тюмень", инновационный форум Innoweek и цифровой форум-выставка "Инфотех".
Регион осуществляет поддержку тюменских компаний и стартапов за счет собственного бюджета. На сегодняшний день десять компаний, работающих с технологиями искусственного интеллекта, получают поддержку на базе Тюменского технопарка.
Также в регионе действуют меры государственной поддержки в виде грантов на реализацию инновационных проектов и региональные налоговые льготы для ИТ-компаний.
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Кроме того, область заботится о будущих кадрах для высокотехнологичной отрасли и в 2019 году запустила уникальный проект — "Школа юных нейроинженеров". Это абсолютно новое направление подготовки школьников, где обучение ведется по программе, разработанной специалистами тюменской компании — участника отраслевого союза "Нейронет" в рамках Национальной технологической инициативы.
Ученики 10-11-х классов, прошедшие тестирование и очное собеседование, могут бесплатно прослушать курс "Основы нейросетевых технологий". В нынешнем учебном году на курс зачислен 21 человек, 15 из них уже завершили обучение.
Все эти системы и проекты были созданы и внедрены в Тюменской области в контексте комплексного подхода по развитию направления "Нейротехнологии и искусственный интеллект", разработанного и реализуемого в регионе с прошлого года в рамках региональной дорожной карты "Нейротех".
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Хорошие новостиХорошие новостиТюменская область
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