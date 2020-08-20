https://ria.ru/20200820/vzryv-1576048658.html

В Китае не менее семи человек погибли при взрыве на угольной шахте

Взрыв произошел на угольной шахте в восточной китайской провинции Шаньдун, по меньшей мере семь человек погибли, еще девять пострадали, сообщает китайский... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:22

2020-08-20T16:22

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китай

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Взрыв произошел на угольной шахте в восточной китайской провинции <a href="http://ria.ru/location_Shandong/" target="_blank" data-auto="true">Шаньдун</a>, по меньшей мере семь человек погибли, еще девять пострадали, сообщает китайский телеканал <a href="https://tv.cctv.com/live/index.shtml?spm=C28340.P9dhkRStLqPh.EYq0LGFLODJm.2" target="_blank" rel="nofollow noopener">CGTN</a> со ссылкой на местные власти.Инцидент произошел в четверг в округе Цзясян. Других подробностей произошедшего не приводится.По факту взрыва начато расследование.

https://ria.ru/20200819/1575991155.html

шаньдун

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шаньдун, китай, в мире