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В Китае не менее семи человек погибли при взрыве на угольной шахте
Взрыв произошел на угольной шахте в восточной китайской провинции Шаньдун, по меньшей мере семь человек погибли, еще девять пострадали, сообщает китайский... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:22
2020-08-20T16:22
2020-08-20T16:28
шаньдун
китай
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Взрыв произошел на угольной шахте в восточной китайской провинции <a href="http://ria.ru/location_Shandong/" target="_blank" data-auto="true">Шаньдун</a>, по меньшей мере семь человек погибли, еще девять пострадали, сообщает китайский телеканал <a href="https://tv.cctv.com/live/index.shtml?spm=C28340.P9dhkRStLqPh.EYq0LGFLODJm.2" target="_blank" rel="nofollow noopener">CGTN</a> со ссылкой на местные власти.Инцидент произошел в четверг в округе Цзясян. Других подробностей произошедшего не приводится.По факту взрыва начато расследование.
https://ria.ru/20200819/1575991155.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шаньдун, китай, в мире