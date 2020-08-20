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В Китае не менее семи человек погибли при взрыве на угольной шахте
Взрыв произошел на угольной шахте в восточной китайской провинции Шаньдун, по меньшей мере семь человек погибли, еще девять пострадали, сообщает китайский... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:22
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шаньдун
китай
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Взрыв произошел на угольной шахте в восточной китайской провинции <a href="http://ria.ru/location_Shandong/" target="_blank" data-auto="true">Шаньдун</a>, по меньшей мере семь человек погибли, еще девять пострадали, сообщает китайский телеканал <a href="https://tv.cctv.com/live/index.shtml?spm=C28340.P9dhkRStLqPh.EYq0LGFLODJm.2" target="_blank" rel="nofollow noopener">CGTN</a> со ссылкой на местные власти.Инцидент произошел в четверг в округе Цзясян. Других подробностей произошедшего не приводится.По факту взрыва начато расследование.
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шаньдун
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шаньдун, китай, в мире

В Китае не менее семи человек погибли при взрыве на угольной шахте

16:22 20.08.2020 (обновлено: 16:28 20.08.2020)
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Взрыв произошел на угольной шахте в восточной китайской провинции Шаньдун, по меньшей мере семь человек погибли, еще девять пострадали, сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в четверг в округе Цзясян. Других подробностей произошедшего не приводится.
По факту взрыва начато расследование.
На поверхности шахты Воргашорская АО Воркутауголь произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями
19 августа, 15:54
Названа причина обрушения шахты в Коми
002401
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