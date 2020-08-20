https://ria.ru/20200820/vorobev-1576058475.html

Опубликована декларация о доходах губернатора Подмосковья

Почти 68,9 миллиона рублей заработал губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2019 году, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T17:55

2020-08-20T17:55

2020-08-20T18:10

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Почти 68,9 миллиона рублей заработал губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> в 2019 году, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства.Согласно документу, в пользовании Воробьева находится участок земли площадью почти 10,3 тысячи квадратных метров, жилой дом (976,8 квадратных метра), гараж-стоянка (около 542 квадратных метров), земельный участок (197 квадратных метров), спортивно-оздоровительный блок (чуть более 871 квадратного метра) и хозяйственный блок (почти 89 квадратных метров).По-прежнему в собственности губернатора нет автомобилей и недвижимого имущества.Один из несовершеннолетних детей Воробьева является владельцем квартиры на 195 квадратных метров, следует из материалов.В 2018 году доходы Воробьева составили 95,7 миллиона рублей, что на 42,6 миллиона (80%) больше, чем в 2017 году.

https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575502779.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)