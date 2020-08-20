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Опубликована декларация о доходах губернатора Подмосковья
Почти 68,9 миллиона рублей заработал губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2019 году, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T17:55
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андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Почти 68,9 миллиона рублей заработал губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> в 2019 году, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства.Согласно документу, в пользовании Воробьева находится участок земли площадью почти 10,3 тысячи квадратных метров, жилой дом (976,8 квадратных метра), гараж-стоянка (около 542 квадратных метров), земельный участок (197 квадратных метров), спортивно-оздоровительный блок (чуть более 871 квадратного метра) и хозяйственный блок (почти 89 квадратных метров).По-прежнему в собственности губернатора нет автомобилей и недвижимого имущества.Один из несовершеннолетних детей Воробьева является владельцем квартиры на 195 квадратных метров, следует из материалов.В 2018 году доходы Воробьева составили 95,7 миллиона рублей, что на 42,6 миллиона (80%) больше, чем в 2017 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575502779.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Опубликована декларация о доходах губернатора Подмосковья

17:55 20.08.2020 (обновлено: 18:10 20.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Почти 68,9 миллиона рублей заработал губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2019 году, следует из декларации, опубликованной на сайте регионального правительства.
Согласно документу, в пользовании Воробьева находится участок земли площадью почти 10,3 тысячи квадратных метров, жилой дом (976,8 квадратных метра), гараж-стоянка (около 542 квадратных метров), земельный участок (197 квадратных метров), спортивно-оздоровительный блок (чуть более 871 квадратного метра) и хозяйственный блок (почти 89 квадратных метров).
По-прежнему в собственности губернатора нет автомобилей и недвижимого имущества.
Один из несовершеннолетних детей Воробьева является владельцем квартиры на 195 квадратных метров, следует из материалов.
В 2018 году доходы Воробьева составили 95,7 миллиона рублей, что на 42,6 миллиона (80%) больше, чем в 2017 году.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
7 августа, 18:04
Ощутимый рост. Кадыров представил декларацию о доходах за 2019 год
26211043
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Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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