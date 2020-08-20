https://ria.ru/20200820/vaktsina-1576071002.html

РФПИ изучает вопрос поставок вакцины от COVID-19 в страны Африки

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность поставки российской вакцины от коронавируса в Египет и другие страны Африки, сообщил глава... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T23:59

2020-08-20T23:59

2020-08-20T23:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

ближний восток

российский фонд прямых инвестиций

великобритания

египет

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) рассматривает возможность поставки российской вакцины от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и другие страны Африки, сообщил глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a>."Мы считаем, что многие страны должны иметь доступ. Египет - это тоже очень перспективная, важная страна. Мы сейчас работаем со многими странами на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a>, чтобы обсуждать в том числе поставки в Египет и в другие ключевые страны Африки", - сказал Дмитриев в ходе онлайн-брифинга в четверг.Отвечая на вопрос, обсуждается ли вопрос поставки российской вакцины в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, он отметил, что Россия открыта к поставкам в любые страны. "Мы видим от многих стран все больший интерес понять технологию", - добавил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

ближний восток

великобритания

египет

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, ближний восток, российский фонд прямых инвестиций, великобритания, египет, экономика