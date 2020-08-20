https://ria.ru/20200820/vaktsina-1576070827.html

Перу направило России запрос по вакцине против COVID-19

Перу направило запрос России о получении информации по ее вакцине для профилактики COVID-19, сообщил журналистам президент страны Мартин Вискарра. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T23:51

2020-08-20T23:51

2020-08-20T23:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мартин вискарра

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

перу

в мире

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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a> направило запрос России о получении информации по ее вакцине для профилактики COVID-19, сообщил журналистам президент страны <a href="http://ria.ru/person_martin-viskarra/" target="_blank" data-auto="true">Мартин Вискарра</a>.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>). Она получила название "Спутник V"."Мы также знаем о вакцине, о которой объявил президент России, мы через МИД направили запрос, потому что мы не исключаем никаких возможностей… Есть документ, который мы получили от посольства России, который объясняет процедуры (получения вакцины – ред.)", - сказал он."В следующий раз, когда мы будем общаться, мы вас проинформируем, каков наш этап взаимодействия с правительством России и РФПИ", - добавил Вискарра, обращаясь к журналистам. Пресс-конференция транслировалась в Twitter-аккаунте президента.Ранее глава района <a href="http://ria.ru/location_pacasmayo/" target="_blank" data-auto="true">Пакасмайо</a>, расположенного в регионе Либертад на севере Перу, Сесар Миллья сообщил, что направил официальный запрос в посольство России в Перу о разрешении на получение доступа к российской вакцине "Спутник V". Аналогичные запросы направили в посольство главы округа Моче и губернатор региона <a href="http://ria.ru/location_Arequipa_Region/" target="_blank" data-auto="true">Арекипа</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576065882.html

перу

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мартин вискарра, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, перу, в мире