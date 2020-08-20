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NASA оценило угрозу экипажу из-за утечки воздуха на МКС
Выросший уровень утечки воздуха на МКС пока не угрожает экипажу, находится в допустимых рамках, сообщили в NASA. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T20:38
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крис кэссиди
вашингтон
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости.</strong> Выросший уровень утечки воздуха на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> пока не угрожает экипажу, находится в допустимых рамках, сообщили в NASA.Специалисты разрабатывают план определения источника утечки, его изоляции и возможного ремонта, добавили в космическом агентстве.Там также напомнили, что незначительно превышение уровня утечки воздуха на станции зафиксировали в ноябре 2019 года.Для поиска источника утечки на три дня задраят люки всех отсеков, специалисты за это время изучат уровни давления воздуха. Проверка экипажу станции угрожать не будет.Астронавт NASA Крис Кэссиди будет находиться в российском модуле "Звезда".По информации агентства, специалисты рассчитывают получить предварительные данные для дальнейшего анализа к концу следующей недели.
https://ria.ru/20200820/1576062183.html
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крис кэссиди, вашингтон, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

NASA оценило угрозу экипажу из-за утечки воздуха на МКС

20:38 20.08.2020 (обновлено: 22:07 20.08.2020)
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© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерРассвет над Байкалом с борта МКС
Рассвет над Байкалом с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Выросший уровень утечки воздуха на МКС пока не угрожает экипажу, находится в допустимых рамках, сообщили в NASA.
Специалисты разрабатывают план определения источника утечки, его изоляции и возможного ремонта, добавили в космическом агентстве.
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Вчера, 18:48РИА Наука
Космонавт рассказал, как на МКС будут искать утечку воздуха
Там также напомнили, что незначительно превышение уровня утечки воздуха на станции зафиксировали в ноябре 2019 года.
"Из-за ежедневной работы станции, в том числе проведения выходов в открытый космос, прибытия и отбытия кораблей требовалось время для сбора достаточного объема данных для измерения показателей утечки", — пояснили в NASA.
Для поиска источника утечки на три дня задраят люки всех отсеков, специалисты за это время изучат уровни давления воздуха. Проверка экипажу станции угрожать не будет.
Астронавт NASA Крис Кэссиди будет находиться в российском модуле "Звезда".
По информации агентства, специалисты рассчитывают получить предварительные данные для дальнейшего анализа к концу следующей недели.
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Крис КэссидиВашингтонМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
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