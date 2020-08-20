https://ria.ru/20200820/utechka-1576066682.html

NASA оценило угрозу экипажу из-за утечки воздуха на МКС

Выросший уровень утечки воздуха на МКС пока не угрожает экипажу, находится в допустимых рамках, сообщили в NASA. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T20:38

2020-08-20T20:38

2020-08-20T22:07

крис кэссиди

вашингтон

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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<strong>ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости.</strong> Выросший уровень утечки воздуха на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> пока не угрожает экипажу, находится в допустимых рамках, сообщили в NASA.Специалисты разрабатывают план определения источника утечки, его изоляции и возможного ремонта, добавили в космическом агентстве.Там также напомнили, что незначительно превышение уровня утечки воздуха на станции зафиксировали в ноябре 2019 года.Для поиска источника утечки на три дня задраят люки всех отсеков, специалисты за это время изучат уровни давления воздуха. Проверка экипажу станции угрожать не будет.Астронавт NASA Крис Кэссиди будет находиться в российском модуле "Звезда".По информации агентства, специалисты рассчитывают получить предварительные данные для дальнейшего анализа к концу следующей недели.

https://ria.ru/20200820/1576062183.html

https://ria.ru/20200820/utechka-1576065792.html

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вашингтон

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крис кэссиди, вашингтон, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса