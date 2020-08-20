https://ria.ru/20200820/utechka-1576065792.html

Эксперт назвал возможную причину утечки воздуха на МКС

Возможной причиной утечки воздуха на МКС может быть поломка клапана, отслоение уплотнителя или микропробоина от космического мусора, но вряд ли это причиной... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T20:11

2020-08-20T20:11

2020-08-20T20:11

риа наука

иван моисеев

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Возможной причиной утечки воздуха на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> может быть поломка клапана, отслоение уплотнителя или микропробоина от космического мусора, но вряд ли это причиной будет рукотворное отверстие, считает руководитель Института космической политики <a href="http://ria.ru/person_ivan-moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Моисеев</a>."Трудно сказать. Наиболее вероятно - неисправный клапан, уплотнитель отошел в разъемах. Столкновение с каким-то объектом и микропробоина менее вероятна", - сказал он РИА Новости.Вся процедура поиска утечки, по его словам, будет повторять поиск отверстия, которое было просверлено в космическом корабле "Союз" в 2018 году."Размеры отверстия, наверное, будут такими же. Вряд ли, правда, в этот раз причиной будет сверло", - сказал он.

https://ria.ru/20200820/1576062183.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван моисеев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука