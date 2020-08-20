https://ria.ru/20200820/tserkov-1576069375.html

Белорусский архиерей призвал священников не участвовать в митингах

Священнослужители не должны принимать участия в каких бы то ни было политических акциях, митингах, забастовках и шествиях в Белоруссии, заявил иерарх... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T22:31

2020-08-20T22:31

2020-08-20T22:31

религия и мировоззрение

светлана тихановская

новости - религия и мировоззрение

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570356404_0:117:1000:680_1400x0_80_0_0_598f28733e65d9384e08e7ddbe9ccb15.jpg

<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Священнослужители не должны принимать участия в каких бы то ни было политических акциях, митингах, забастовках и шествиях в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил иерарх Белорусской православной церкви (БПЦ), архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий в своем обращении к духовенству и верующим."Дорогие священнослужители Новогрудской епархии, напоминаю вам о диаконской и священнической присяге, данной вами перед Крестом и Евангелием при рукоположении в священный сан, и не благословляю никому из вас принимать участие в любых политических акциях, митингах, забастовках и шествиях. Мы обязаны искренней молитвой, богослужениями, совершениями таинств умиротворять людей, а не призывать к вражде и насилию по отношению друг к другу", - говорится в обращении архиепископа, опубликованном на сайте Новогрудской епархии.Обращаясь ко всем верующим, иерарх БПЦ заметил, что в порыве своих эмоций, непрощения взаимных обид и выяснения тех или иных обстоятельств можно "причинить непоправимый вред миролюбивому белорусскому народу и нашей дорогой родине"."Умоляю всех вас: молитвой и покаянием, терпением и любовью к родным и близким ответить на призывы тех, кто хочет изранить сердца белорусского народа. Будем молиться и в храме, и дома, по пути на работу, в семейном кругу. Позаботимся не допустить в свое сердце ненависть и злобу, а собственным покаянием изменим себя к лучшему. Ведь для того, чтобы быть гражданами Неба, прежде всего надо быть достойными гражданами земли. Выбор – за нами", - отмечается в обращении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200817/1575877541.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575851978.html

3

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко, белоруссия, в мире