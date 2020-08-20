Белорусский архиерей призвал священников не участвовать в митингах
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Священнослужители не должны принимать участия в каких бы то ни было политических акциях, митингах, забастовках и шествиях в Белоруссии, заявил иерарх Белорусской православной церкви (БПЦ), архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий в своем обращении к духовенству и верующим.
"Дорогие священнослужители Новогрудской епархии, напоминаю вам о диаконской и священнической присяге, данной вами перед Крестом и Евангелием при рукоположении в священный сан, и не благословляю никому из вас принимать участие в любых политических акциях, митингах, забастовках и шествиях. Мы обязаны искренней молитвой, богослужениями, совершениями таинств умиротворять людей, а не призывать к вражде и насилию по отношению друг к другу", - говорится в обращении архиепископа, опубликованном на сайте Новогрудской епархии.
Обращаясь ко всем верующим, иерарх БПЦ заметил, что в порыве своих эмоций, непрощения взаимных обид и выяснения тех или иных обстоятельств можно "причинить непоправимый вред миролюбивому белорусскому народу и нашей дорогой родине".
"Умоляю всех вас: молитвой и покаянием, терпением и любовью к родным и близким ответить на призывы тех, кто хочет изранить сердца белорусского народа. Будем молиться и в храме, и дома, по пути на работу, в семейном кругу. Позаботимся не допустить в свое сердце ненависть и злобу, а собственным покаянием изменим себя к лучшему. Ведь для того, чтобы быть гражданами Неба, прежде всего надо быть достойными гражданами земли. Выбор – за нами", - отмечается в обращении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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