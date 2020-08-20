https://ria.ru/20200820/tiktok-1576066398.html

TikTok удалил более 380 тысяч видео в США за "разжигание ненависти"

Китайское приложение TikTok с начала года удалило более 380 тысяч видео в США за "разжигание ненависти", говорится в заявлении компании. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T20:29

2020-08-20T20:29

2020-08-20T20:29

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москва

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сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Китайское приложение TikTok с начала года удалило более 380 тысяч видео в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за "разжигание ненависти", говорится в заявлении компании."Мы не терпим ненависти в <a href="https://ria.ru/organization_tiktok" target="_blank">TikTok</a>. Мы удаляем контент, разжигающий ненависть, включая оскорбления на расовой почве, с нашей платформы по мере того, как узнаем о подобном. С начала 2020 года мы удалили в США более 380 тысяч видео за нарушение нашей политики борьбы с разжигающими ненависть материалами", - говорится в заявлении компании.Компания также сообщила, что заблокировала более 1300 учетных записей за контент или поведение, разжигающие ненависть, и удалила более 64 тысяч "содержащих ненависть" комментариев.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> и завоевывает популярность по всему миру.

https://ria.ru/20200802/1575259182.html

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китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, москва, китай, сша, в мире