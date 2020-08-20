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Адвокат оценил показания слепого на один глаз свидетеля по делу Ефремова
Защита родственников погибшего после ДТП с актером Михаилом Ефремовым считает, что допрошенный очевидец Александр Кобец, слепой на один глаз, не заслужит... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T21:39
2020-08-20T22:10
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Защита родственников погибшего после ДТП с актером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a> считает, что допрошенный очевидец Александр Кобец, слепой на один глаз, не заслужит доверие у судьи, заявил адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>."Я не думаю, что он вызовет доверие у судьи, он говорит, что машина (погибшего) стояла колесами кверху", - сказал Добровинский.При этом в момент аварии машина, которой управлял Сергей Захаров, изначально упала набок.Ранее свидетель Александр Кобец, утверждающий, что Михаил Ефремов в момент ДТП был на пассажирском сиденье машины, оказался слеп на один глаз, а на другом у него минус три. Кобец утверждал, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а Ефремов сидел на пассажирском месте.Мужчина рассказал, что живет в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a> и приезжал в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> с другом погулять. По его словам, после ДТП он подошел к водительскому сидению, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоньевой жилетке". На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно.Изначально свидетель поведал суду, что про Ефремова ему сказал друг, позже он запутался в собственных показаниях и пояснил, что сам лично видел его на пассажирском сиденье, а его "волосы (были растрепаны) в разные (стороны), как у <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Пугачевой</a>".Кобец рассказал, что сам нашел адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> в Facebook и связался с ним. Но боялся давать показания следствию или адвокатам потерпевших, а "Пашаеву доверился", так как тот обещал ему, что с ним "ничего не случится". Сейчас мужчина проживает в хостеле напротив адвокатской конторы защиты артиста, все его расходы, в том числе дорогу до Москвы, оплатила защита Ефремова.Уголовное дело в отношении Михаила Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200820/efremov-1576062386.html
https://ria.ru/20200820/1576031798.html
Суд превратили в комедию. печально, если у нас все суды такие.
68
Пора заканчивать этот цирк. Затягивают на годы суд для того, чтобы после оглашения приговора убийцу отпустили из здания суда, засчитав домашний арест в качестве отбытого срока наказания.
48
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Адвокат оценил показания слепого на один глаз свидетеля по делу Ефремова

21:39 20.08.2020 (обновлено: 22:10 20.08.2020)
11465
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский после слушаний в Пресненском суде
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский после слушаний в Пресненском суде
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Защита родственников погибшего после ДТП с актером Михаилом Ефремовым считает, что допрошенный очевидец Александр Кобец, слепой на один глаз, не заслужит доверие у судьи, заявил адвокат Александр Добровинский.
"Я не думаю, что он вызовет доверие у судьи, он говорит, что машина (погибшего) стояла колесами кверху", - сказал Добровинский.
При этом в момент аварии машина, которой управлял Сергей Захаров, изначально упала набок.
Ранее свидетель Александр Кобец, утверждающий, что Михаил Ефремов в момент ДТП был на пассажирском сиденье машины, оказался слеп на один глаз, а на другом у него минус три. Кобец утверждал, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а Ефремов сидел на пассажирском месте.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 18:50
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Мужчина рассказал, что живет в Иваново и приезжал в Москву с другом погулять. По его словам, после ДТП он подошел к водительскому сидению, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоньевой жилетке". На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно.
Изначально свидетель поведал суду, что про Ефремова ему сказал друг, позже он запутался в собственных показаниях и пояснил, что сам лично видел его на пассажирском сиденье, а его "волосы (были растрепаны) в разные (стороны), как у Пугачевой".
Кобец рассказал, что сам нашел адвоката Эльмана Пашаева в Facebook и связался с ним. Но боялся давать показания следствию или адвокатам потерпевших, а "Пашаеву доверился", так как тот обещал ему, что с ним "ничего не случится". Сейчас мужчина проживает в хостеле напротив адвокатской конторы защиты артиста, все его расходы, в том числе дорогу до Москвы, оплатила защита Ефремова.
Уголовное дело в отношении Михаила Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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2571011646
Обсудить 17
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Суд превратили в комедию. печально, если у нас все суды такие.
20 августа, 21:53
Александр Невский
5800505
Пора заканчивать этот цирк. Затягивают на годы суд для того, чтобы после оглашения приговора убийцу отпустили из здания суда, засчитав домашний арест в качестве отбытого срока наказания.
20 августа, 22:00
ИЗИгорь Земский
4200402
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