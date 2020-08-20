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Слепой на один глаз свидетель защиты Ефремова был без очков в момент ДТП
Слепой на один глаз свидетель Александр Кобец, утверждающий, что Михаил Ефремов не был за рулем в момент ДТП, заявил, что был без очков, когда видел аварию. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T20:59
2020-08-20T20:59
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Слепой на один глаз свидетель Александр Кобец, утверждающий, что <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> не был за рулем в момент ДТП, заявил, что был без очков, когда видел аварию.Ранее Кобец, оказавшийся секретным свидетелем защиты, утверждал, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а Ефремов сидел на пассажирском месте. Также Кобец заявил, что он слеп на один глаз, а на другом у него минус три."Зрение ухудшилось внезапно. Я заказал очки, но был без них и сегодня не взял", - сказал Кобец на допросе в Пресненском суде.Мужчина рассказал, что живет в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a> и приезжал в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> с другом погулять. По его словам, после ДТП он подошел к водительскому сидению, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоневой жилетке". На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно, сказал Кобец.Изначально свидетель сообщил суду, что про Ефремова ему сказал друг, позже он запутался в собственных показаниях и пояснил, что сам лично видел его на пассажирском сиденье, а его "волосы (были растрепаны) в разные (стороны), как у <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Пугачевой</a>".Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200820/efremov-1576062386.html
https://ria.ru/20200820/efremov-1576050132.html
Вспомнилось🤔 За рулём сидел у них Безрукий. А Безногий жал на тормоза. Им Слепой показывал дорогу, А Дурак бибикал без конца. Вдруг из леса выскочила банда, Грузовик пришлось остановить. Тут Немой Глухому что-то гаркнул, А Безрукий вынул дробовик. Вот раздались выстрелы Слепого, Сразу пять бандитов – наповал. Половина банды разбежалась, Но Безногий быстро их догнал.
56
Нахальный нищий с золотым зубом схватил его за руку и быстро забормотал: Дай миллион! Дай миллион! Дай миллион! (с)
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РИА Новости
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60
михаил ефремов, москва, происшествия

Слепой на один глаз свидетель защиты Ефремова был без очков в момент ДТП

20:59 20.08.2020
17540
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Слепой на один глаз свидетель Александр Кобец, утверждающий, что Михаил Ефремов не был за рулем в момент ДТП, заявил, что был без очков, когда видел аварию.
Ранее Кобец, оказавшийся секретным свидетелем защиты, утверждал, что за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек, а Ефремов сидел на пассажирском месте. Также Кобец заявил, что он слеп на один глаз, а на другом у него минус три.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 18:50
Ефремов устроил скандал в суде
"Зрение ухудшилось внезапно. Я заказал очки, но был без них и сегодня не взял", - сказал Кобец на допросе в Пресненском суде.
Мужчина рассказал, что живет в Иваново и приезжал в Москву с другом погулять. По его словам, после ДТП он подошел к водительскому сидению, там был "молодой человек" в серой футболке и темной "болоневой жилетке". На вопрос, нужна ли помощь, водитель ответил нецензурно, сказал Кобец.
Изначально свидетель сообщил суду, что про Ефремова ему сказал друг, позже он запутался в собственных показаниях и пояснил, что сам лично видел его на пассажирском сиденье, а его "волосы (были растрепаны) в разные (стороны), как у Пугачевой".
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Актер Михаил Ефремов
Вчера, 16:41
Свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье
7125021431
Обсудить 23
Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Вспомнилось🤔 За рулём сидел у них Безрукий. А Безногий жал на тормоза. Им Слепой показывал дорогу, А Дурак бибикал без конца. Вдруг из леса выскочила банда, Грузовик пришлось остановить. Тут Немой Глухому что-то гаркнул, А Безрукий вынул дробовик. Вот раздались выстрелы Слепого, Сразу пять бандитов – наповал. Половина банды разбежалась, Но Безногий быстро их догнал.
20 августа, 21:14
Роман Браско
20340002
Нахальный нищий с золотым зубом схватил его за руку и быстро забормотал: Дай миллион! Дай миллион! Дай миллион! (с)
20 августа, 21:03
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