https://ria.ru/20200820/svidetel-1576054469.html
Свидетель защиты Ефремова оказался слеп на один глаз
Свидетель, утверждающий, что Михаил Ефремов в момент ДТП был на пассажирском сиденье машины, оказался слеп на один глаз, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:53
2020-08-20T16:53
2020-08-20T18:03
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576031242_0:100:3072:1828_1400x0_80_0_0_7827842ae1d18fe4ac9fcc73f925eee8.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Свидетель, утверждающий, что <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> в момент ДТП был на пассажирском сиденье машины, оказался слеп на один глаз, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."У меня проблемы со зрением, на одном глазе минус три, вторым [правым] не вижу", - заявил Александр Кобец на вопрос прокурора, почему он не водит машину.При этом он уточнил, что уже плохо видит государственного обвинителя, который сидит от него в двух метрах.Ранее в ходе опроса он заявил, что Ефремов "100%" был на пассажирском сиденье, а с водительского места его джипа вышел некий темноволосый молодой человек в серой футболке и темной болоньевой жилетке.По его словам, водителя он видел "на расстоянии вытянутой руки". Был ли он в момент аварии в очках, линзах или без них, свидетель не уточнил.При этом Кобец признал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".Сейчас Кобец в Москве третий день, живет в хостеле напротив офиса Пашаева, который возмещает ему все его расходы для поездки в столицу (он живет в Иваново, в Москву ездит гулять).ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200820/pokazaniya-1576048364.html
https://ria.ru/20200820/1576043549.html
kristallovich_r
К концу заседания выяснится, что он слеп на оба глаза, а кто такой Ефремов вообще не знает
35
Сергей Анатольевич
Цирк,да и только) От души посмеялся)
29
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576031242_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_280bd0a2088e09c309db91fae0ace1c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
Свидетель, утверждающий, что Михаил Ефремов
в момент ДТП был на пассажирском сиденье машины, оказался слеп на один глаз, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы
.
"У меня проблемы со зрением, на одном глазе минус три, вторым [правым] не вижу", - заявил Александр Кобец на вопрос прокурора, почему он не водит машину.
При этом он уточнил, что уже плохо видит государственного обвинителя, который сидит от него в двух метрах.
Ранее в ходе опроса он заявил, что Ефремов "100%" был на пассажирском сиденье, а с водительского места его джипа вышел некий темноволосый молодой человек в серой футболке и темной болоньевой жилетке.
По его словам, водителя он видел "на расстоянии вытянутой руки". Был ли он в момент аварии в очках, линзах или без них, свидетель не уточнил.
При этом Кобец признал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".
Сейчас Кобец в Москве третий день, живет в хостеле напротив офиса Пашаева, который возмещает ему все его расходы для поездки в столицу (он живет в Иваново, в Москву ездит гулять).
ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров
, впоследствии умер в больнице.