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https://ria.ru/20200820/svidetel-1576054469.html
Свидетель защиты Ефремова оказался слеп на один глаз
Свидетель, утверждающий, что Михаил Ефремов в момент ДТП был на пассажирском сиденье машины, оказался слеп на один глаз, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:53
2020-08-20T18:03
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Свидетель, утверждающий, что <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> в момент ДТП был на пассажирском сиденье машины, оказался слеп на один глаз, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."У меня проблемы со зрением, на одном глазе минус три, вторым [правым] не вижу", - заявил Александр Кобец на вопрос прокурора, почему он не водит машину.При этом он уточнил, что уже плохо видит государственного обвинителя, который сидит от него в двух метрах.Ранее в ходе опроса он заявил, что Ефремов "100%" был на пассажирском сиденье, а с водительского места его джипа вышел некий темноволосый молодой человек в серой футболке и темной болоньевой жилетке.По его словам, водителя он видел "на расстоянии вытянутой руки". Был ли он в момент аварии в очках, линзах или без них, свидетель не уточнил.При этом Кобец признал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".Сейчас Кобец в Москве третий день, живет в хостеле напротив офиса Пашаева, который возмещает ему все его расходы для поездки в столицу (он живет в Иваново, в Москву ездит гулять).ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200820/pokazaniya-1576048364.html
https://ria.ru/20200820/1576043549.html
К концу заседания выяснится, что он слеп на оба глаза, а кто такой Ефремов вообще не знает
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Цирк,да и только) От души посмеялся)
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Свидетель защиты Ефремова оказался слеп на один глаз

16:53 20.08.2020 (обновлено: 18:03 20.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов заходит в здание Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов заходит в здание Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Свидетель, утверждающий, что Михаил Ефремов в момент ДТП был на пассажирском сиденье машины, оказался слеп на один глаз, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"У меня проблемы со зрением, на одном глазе минус три, вторым [правым] не вижу", - заявил Александр Кобец на вопрос прокурора, почему он не водит машину.
При этом он уточнил, что уже плохо видит государственного обвинителя, который сидит от него в двух метрах.
Ранее в ходе опроса он заявил, что Ефремов "100%" был на пассажирском сиденье, а с водительского места его джипа вышел некий темноволосый молодой человек в серой футболке и темной болоньевой жилетке.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
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По его словам, водителя он видел "на расстоянии вытянутой руки". Был ли он в момент аварии в очках, линзах или без них, свидетель не уточнил.
При этом Кобец признал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".
Сейчас Кобец в Москве третий день, живет в хостеле напротив офиса Пашаева, который возмещает ему все его расходы для поездки в столицу (он живет в Иваново, в Москву ездит гулять).
ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
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Популярные комментарии
К концу заседания выяснится, что он слеп на оба глаза, а кто такой Ефремов вообще не знает
20 августа, 17:12
kkristallovich_r
2780000
Цирк,да и только) От души посмеялся)
20 августа, 16:54
Сергей Анатольевич
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