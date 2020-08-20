https://ria.ru/20200820/svidetel-1576054469.html

Свидетель защиты Ефремова оказался слеп на один глаз

Свидетель, утверждающий, что Михаил Ефремов в момент ДТП был на пассажирском сиденье машины, оказался слеп на один глаз, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:53

2020-08-20T16:53

2020-08-20T18:03

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Свидетель, утверждающий, что <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> в момент ДТП был на пассажирском сиденье машины, оказался слеп на один глаз, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."У меня проблемы со зрением, на одном глазе минус три, вторым [правым] не вижу", - заявил Александр Кобец на вопрос прокурора, почему он не водит машину.При этом он уточнил, что уже плохо видит государственного обвинителя, который сидит от него в двух метрах.Ранее в ходе опроса он заявил, что Ефремов "100%" был на пассажирском сиденье, а с водительского места его джипа вышел некий темноволосый молодой человек в серой футболке и темной болоньевой жилетке.По его словам, водителя он видел "на расстоянии вытянутой руки". Был ли он в момент аварии в очках, линзах или без них, свидетель не уточнил.При этом Кобец признал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".Сейчас Кобец в Москве третий день, живет в хостеле напротив офиса Пашаева, который возмещает ему все его расходы для поездки в столицу (он живет в Иваново, в Москву ездит гулять).ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>, впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200820/pokazaniya-1576048364.html

https://ria.ru/20200820/1576043549.html

kristallovich_r К концу заседания выяснится, что он слеп на оба глаза, а кто такой Ефремов вообще не знает 35

Сергей Анатольевич Цирк,да и только) От души посмеялся) 29

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия