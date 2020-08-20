https://ria.ru/20200820/suverenitet-1576058765.html

Глава МИД Белоруссии поблагодарил США за поддержку суверенитета

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом поствыборную... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T18:03

2020-08-20T18:03

2020-08-20T18:03

протесты в белоруссии

светлана тихановская

владимир макей

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a> обсудил по телефону с заместителем госсекретаря <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом поствыборную ситуацию в республике и поблагодарил американскую сторону за поддержку суверенитета, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.По ее данным, 20 августа по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Макея с Хэйлом.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

zelip999 Вот так лизнул. 70

Александр Аникин Вот этот пан всё и мутит. Запомните его. 56

2

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире