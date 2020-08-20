Глава МИД Белоруссии поблагодарил США за поддержку суверенитета
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на Саммите Восточного партнерства в Брюсселе
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом поствыборную ситуацию в республике и поблагодарил американскую сторону за поддержку суверенитета, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
По ее данным, 20 августа по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Макея с Хэйлом.
"Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия. Министр поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Светлана Тихановская. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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