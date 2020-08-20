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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/suverenitet-1576058765.html
Глава МИД Белоруссии поблагодарил США за поддержку суверенитета
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом поствыборную... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T18:03
2020-08-20T18:03
протесты в белоруссии
светлана тихановская
владимир макей
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a> обсудил по телефону с заместителем госсекретаря <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом поствыборную ситуацию в республике и поблагодарил американскую сторону за поддержку суверенитета, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.По ее данным, 20 августа по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Макея с Хэйлом.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
Вот так лизнул.
70
Вот этот пан всё и мутит. Запомните его.
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белоруссия
сша
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светлана тихановская, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

Глава МИД Белоруссии поблагодарил США за поддержку суверенитета

18:03 20.08.2020
4907
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на Саммите Восточного партнерства в Брюсселе
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на Саммите Восточного партнерства в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил по телефону с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом поствыборную ситуацию в республике и поблагодарил американскую сторону за поддержку суверенитета, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
По ее данным, 20 августа по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Макея с Хэйлом.

"Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси, а также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего двустороннего взаимодействия. Министр поблагодарил американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Светлана Тихановская. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВладимир МакейАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Вот так лизнул.
20 августа, 18:05
zzelip999
6420004
Вот этот пан всё и мутит. Запомните его.
20 августа, 18:07
Александр Аникин
5210003
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