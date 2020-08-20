https://ria.ru/20200820/sud-1576069919.html
Суд допросит второго очевидца по делу о ДТП с Ефремовым
В Пресненском суде Москвы в пятницу будет допрошен второй очевидец ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T22:42
2020-08-20T22:42
2020-08-20T22:42
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662425_0:143:1276:861_1400x0_80_0_0_99f0dbe0ca8ee7967170551380474177.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> В Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в пятницу будет допрошен второй очевидец ДТП с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как ожидается, в суде будет допрошен Андрей Гаев - друг выступившего ранее Александра Кобца."Судебное заседание завтра в 10.00", - сказала судья <a href="http://ria.ru/person_Elena_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Абрамова</a>.Как ожидается, на этой стадии гособвинение запросит наказание для артиста.Ранее стороны представили доказательства. Были допрошены свидетели, среди которых оказался очевидец трагедии. Им оказался Александр Кобец из <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a>, который в тот день гулял по Москве с другом. Он утверждал со "100-процентной" гарантией, что за рулем автомобиля Ефремова сидел другой мужчина. При этом сам свидетель имеет проблемы со зрением: один глаз не видит полностью, на другом - минус три.Адвокат Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заверил суд, что проверил свидетеля на полиграфе и представит суду результаты, как только они будут готовы.О том, что Ефремов был в машине один, заявлял 7 августа в суде свидетель Роман Шрамко. Он пояснил, что в момент ДТП ехал по Садовому кольцу, видел столкновение и то, как несколько человек помогали водителю.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200820/svidetel-1576068293.html
https://ria.ru/20200820/efremov-1576062386.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576048780.html
6
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662425_1:0:1276:956_1400x0_80_0_0_013ce958ae5b4f54c0494b968aac0dbd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
В Пресненском суде Москвы
в пятницу будет допрошен второй очевидец ДТП с участием актера Михаила Ефремова
, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как ожидается, в суде будет допрошен Андрей Гаев - друг выступившего ранее Александра Кобца.
"Судебное заседание завтра в 10.00", - сказала судья Елена Абрамова
.
Как ожидается, на этой стадии гособвинение запросит наказание для артиста.
Ранее стороны представили доказательства. Были допрошены свидетели, среди которых оказался очевидец трагедии. Им оказался Александр Кобец из Иваново
, который в тот день гулял по Москве с другом. Он утверждал со "100-процентной" гарантией, что за рулем автомобиля Ефремова сидел другой мужчина. При этом сам свидетель имеет проблемы со зрением: один глаз не видит полностью, на другом - минус три.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев
заверил суд, что проверил свидетеля на полиграфе и представит суду результаты, как только они будут готовы.
О том, что Ефремов был в машине один, заявлял 7 августа в суде свидетель Роман Шрамко. Он пояснил, что в момент ДТП ехал по Садовому кольцу, видел столкновение и то, как несколько человек помогали водителю.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.