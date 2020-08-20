https://ria.ru/20200820/sud-1576069919.html

Суд допросит второго очевидца по делу о ДТП с Ефремовым

В Пресненском суде Москвы в пятницу будет допрошен второй очевидец ДТП с участием актера Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T22:42

2020-08-20T22:42

2020-08-20T22:42

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> В Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в пятницу будет допрошен второй очевидец ДТП с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Как ожидается, в суде будет допрошен Андрей Гаев - друг выступившего ранее Александра Кобца."Судебное заседание завтра в 10.00", - сказала судья <a href="http://ria.ru/person_Elena_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Абрамова</a>.Как ожидается, на этой стадии гособвинение запросит наказание для артиста.Ранее стороны представили доказательства. Были допрошены свидетели, среди которых оказался очевидец трагедии. Им оказался Александр Кобец из <a href="http://ria.ru/location_Ivanovo/" target="_blank" data-auto="true">Иваново</a>, который в тот день гулял по Москве с другом. Он утверждал со "100-процентной" гарантией, что за рулем автомобиля Ефремова сидел другой мужчина. При этом сам свидетель имеет проблемы со зрением: один глаз не видит полностью, на другом - минус три.Адвокат Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заверил суд, что проверил свидетеля на полиграфе и представит суду результаты, как только они будут готовы.О том, что Ефремов был в машине один, заявлял 7 августа в суде свидетель Роман Шрамко. Он пояснил, что в момент ДТП ехал по Садовому кольцу, видел столкновение и то, как несколько человек помогали водителю.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200820/svidetel-1576068293.html

https://ria.ru/20200820/efremov-1576062386.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576048780.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия