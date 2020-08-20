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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/stsenariy-1576068004.html
Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии
В нынешней ситуации в Белоруссии важно не допустить, чтобы события развивались по украинскому сценарию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T21:26
2020-08-20T21:38
протесты в белоруссии
светлана тихановская
эммануэль макрон
александр лукашенко
ангела меркель
франция
германия
белоруссия
украина
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> В нынешней ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> важно не допустить, чтобы события развивались по украинскому сценарию, заявил президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель."Мы не хотим повторения того, что произошло, в частности, на <a href="https://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украине</a>", — сказал он.Французский лидер отметил, что во время недавнего телефонного разговора <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поддержал идею привлечь ОБСЕ в качестве посредника в урегулировании ситуации в Белоруссии.По словам Макрона, во время беседы они подчеркнули важность осуществления в стране "демократического, инклюзивного перехода" через диалог между властью и гражданским обществом с оппозицией. Кроме того, мировые лидеры отметили необходимость проведения свободных выборов "в хороших условиях"."Это мы вчера подтвердили на европейском уровне. И мы готовы внести в это свой посреднический вклад", — заметил Макрон.Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). По мнению оппозиции, граждане страны выбрали <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них около 150 сотрудников правоохранительных органов. По разным официальным данным, погибли несколько демонстрантов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200817/1575902647.html
https://ria.ru/20200804/1575322050.html
Украинцы теперь репу чешут: "Це зрада чи перемога?"))
63
Типа переворот хорошо, но ещё один Крым и Донбас не хотим.
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франция
германия
белоруссия
украина
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светлана тихановская, эммануэль макрон, александр лукашенко, ангела меркель, франция, германия, белоруссия, украина, в мире

Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии

21:26 20.08.2020 (обновлено: 21:38 20.08.2020)
14036
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В нынешней ситуации в Белоруссии важно не допустить, чтобы события развивались по украинскому сценарию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Мы не хотим повторения того, что произошло, в частности, на Украине", — сказал он.
Французский лидер отметил, что во время недавнего телефонного разговора Владимир Путин поддержал идею привлечь ОБСЕ в качестве посредника в урегулировании ситуации в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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По словам Макрона, во время беседы они подчеркнули важность осуществления в стране "демократического, инклюзивного перехода" через диалог между властью и гражданским обществом с оппозицией. Кроме того, мировые лидеры отметили необходимость проведения свободных выборов "в хороших условиях".
"Это мы вчера подтвердили на европейском уровне. И мы готовы внести в это свой посреднический вклад", — заметил Макрон.
Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). По мнению оппозиции, граждане страны выбрали Светлану Тихановскую.
В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них около 150 сотрудников правоохранительных органов. По разным официальным данным, погибли несколько демонстрантов.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоАнгела МеркельФранцияГерманияБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украинцы теперь репу чешут: "Це зрада чи перемога?"))
20 августа, 21:31
Алексей Лукьянов
10370101
Типа переворот хорошо, но ещё один Крым и Донбас не хотим.
20 августа, 21:40
Sergej Klassen
2780101
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