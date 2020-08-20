https://ria.ru/20200820/stsenariy-1576068004.html

Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии

В нынешней ситуации в Белоруссии важно не допустить, чтобы события развивались по украинскому сценарию, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T21:26

2020-08-20T21:26

2020-08-20T21:38

протесты в белоруссии

светлана тихановская

эммануэль макрон

александр лукашенко

ангела меркель

франция

германия

белоруссия

украина

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> В нынешней ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> важно не допустить, чтобы события развивались по украинскому сценарию, заявил президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель."Мы не хотим повторения того, что произошло, в частности, на <a href="https://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украине</a>", — сказал он.Французский лидер отметил, что во время недавнего телефонного разговора <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поддержал идею привлечь ОБСЕ в качестве посредника в урегулировании ситуации в Белоруссии.По словам Макрона, во время беседы они подчеркнули важность осуществления в стране "демократического, инклюзивного перехода" через диалог между властью и гражданским обществом с оппозицией. Кроме того, мировые лидеры отметили необходимость проведения свободных выборов "в хороших условиях"."Это мы вчера подтвердили на европейском уровне. И мы готовы внести в это свой посреднический вклад", — заметил Макрон.Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). По мнению оппозиции, граждане страны выбрали <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.В первые дни акции жестко подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них около 150 сотрудников правоохранительных органов. По разным официальным данным, погибли несколько демонстрантов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200817/1575902647.html

https://ria.ru/20200804/1575322050.html

Алексей Лукьянов Украинцы теперь репу чешут: "Це зрада чи перемога?")) 63

Sergej Klassen Типа переворот хорошо, но ещё один Крым и Донбас не хотим. 37

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франция

германия

белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, эммануэль макрон, александр лукашенко, ангела меркель, франция, германия, белоруссия, украина, в мире