https://ria.ru/20200820/sobyanin-1576063075.html
Стали известны доходы Собянина за 2019 год
Мэр Москвы Сергей Собянин в 2019 году заработал 8,2 миллиона рублей, за год его доходы увеличились на 607 тысяч рублей, следует из сведений о доходах за прошлый РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:09
2020-08-20T19:09
2020-08-20T20:04
москва
общество
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575738513_0:252:3072:1980_1400x0_80_0_0_36a34877a85155e303eef1f1f22950c6.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в 2019 году заработал 8,2 миллиона рублей, за год его доходы увеличились на 607 тысяч рублей, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.Согласно данным декларации, в 2019-м Собянин заработал 8 228 476 рублей. Как и в прошлом году, в собственности у мэра числится гараж площадью 26,8 квадратного метра и в пользовании квартира площадью 308,1 квадратного метра.В 2018 году доход Собянина составил 7,62 миллиона рублей.
https://ria.ru/20200814/1575811491.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575738513_186:0:2917:2048_1400x0_80_0_0_09f670a1b5b395bff250ad2a544824cb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, сергей собянин