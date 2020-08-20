https://ria.ru/20200820/sobyanin-1576063075.html

Стали известны доходы Собянина за 2019 год

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2019 году заработал 8,2 миллиона рублей, за год его доходы увеличились на 607 тысяч рублей, следует из сведений о доходах за прошлый РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T19:09

2020-08-20T19:09

2020-08-20T20:04

москва

общество

сергей собянин

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в 2019 году заработал 8,2 миллиона рублей, за год его доходы увеличились на 607 тысяч рублей, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.Согласно данным декларации, в 2019-м Собянин заработал 8 228 476 рублей. Как и в прошлом году, в собственности у мэра числится гараж площадью 26,8 квадратного метра и в пользовании квартира площадью 308,1 квадратного метра.В 2018 году доход Собянина составил 7,62 миллиона рублей.

https://ria.ru/20200814/1575811491.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество, сергей собянин