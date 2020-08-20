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Стали известны доходы Собянина за 2019 год
Мэр Москвы Сергей Собянин в 2019 году заработал 8,2 миллиона рублей, за год его доходы увеличились на 607 тысяч рублей, следует из сведений о доходах за прошлый РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:09
2020-08-20T20:04
москва
общество
сергей собянин
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в 2019 году заработал 8,2 миллиона рублей, за год его доходы увеличились на 607 тысяч рублей, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.Согласно данным декларации, в 2019-м Собянин заработал 8 228 476 рублей. Как и в прошлом году, в собственности у мэра числится гараж площадью 26,8 квадратного метра и в пользовании квартира площадью 308,1 квадратного метра.В 2018 году доход Собянина составил 7,62 миллиона рублей.
https://ria.ru/20200814/1575811491.html
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москва, общество, сергей собянин

Стали известны доходы Собянина за 2019 год

19:09 20.08.2020 (обновлено: 20:04 20.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в 2019 году заработал 8,2 миллиона рублей, за год его доходы увеличились на 607 тысяч рублей, следует из сведений о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
Согласно данным декларации, в 2019-м Собянин заработал 8 228 476 рублей. Как и в прошлом году, в собственности у мэра числится гараж площадью 26,8 квадратного метра и в пользовании квартира площадью 308,1 квадратного метра.
Президент РФ Владимир Путин
14 августа, 23:32
Доход Путина вырос на 1,1 миллиона рублей за год
В 2018 году доход Собянина составил 7,62 миллиона рублей.
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