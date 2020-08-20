Мэр Минска призвал горожан не ходить на несанкционированные акции
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у центральной проходной Минского тракторного завода, где проходит акция протеста
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Председатель Минского городского исполкома Анатолий Сивак заявил, что горожанам не стоит посещать несанкционированные акции, призвал не поддаваться на провокации.
"Уважаемые минчане, не принимайте участие в несанкционированных мероприятиях и не нарушайте законодательство", - говорится в обращении Сивака, размещенном на официальном Telegram-канале исполкома.
По его словам, "участники уличных акций, которые сегодня проходят в столице, нарушают закон о массовых мероприятиях". "На сегодняшний день в Мингорисполкоме отсутствуют обращения с просьбой о разрешении проведения каких-либо мероприятий на территории города. Не поддавайтесь на провокации и не нарушайте законодательство", - добавил мэр.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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