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Тамбовская область
https://ria.ru/20200820/shkolniki-1576068746.html
Тамбовщина досрочно обеспечит младшие классы бесплатным горячим питанием
Тамбовская область готова досрочно, уже с 1 сентября этого года, обеспечить школьников 1-4 классов бесплатным горячим питанием, причем вкусным и полезным,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T21:59
2020-08-20T21:59
тамбовская область
александр никитин
тамбовская область
общество
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<strong>ТАМБОВ, 20 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовская область</a> готова досрочно, уже с 1 сентября этого года, обеспечить школьников 1-4 классов бесплатным горячим питанием, причем вкусным и полезным, сообщил в четверг глава администрации области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nikitin_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Никитин</a>.Никитин посетил школу - научно-технологический центр имени И.В. Мичурина в <a href="http://ria.ru/location_Michurinsk/" target="_blank" data-auto="true">Мичуринске</a>, особое внимание уделив пищеблоку школы. Главе региона продемонстрировали меню "Президентского завтрака" на пять дней. В нем есть мясо, птица, творог, разнообразные гарниры. Обязательно предлагаются салат из овощей, свежие фрукты, компот и особенно любимая всеми школьниками булочка. "Меню замечательное. Все выглядит очень аппетитно, и я уверен, что блюда получаются вкусными. А самое главное – питание будет сбалансированным", - привели в пресс-службе обладминистрации комментарий Никитина. Как отметили в пресс-службе, в целях обеспечения высокого качества "президентских завтраков" в регионе был организован цикл стратегических сессий, разработано единое меню для базовых школ и филиалов, проходят обучение специалисты сферы школьного питания. Благодаря этому Тамбовская область досрочно, с этого учебного года, выполнила федеральное поручение по обеспечению всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. По данным управления образования и науки Тамбовской области , в 2020-2021 учебном году охват горячим питанием всех школьников региона составит 90% (86 тысяч человек), в том числе охват учеников 1-4 классов - 100% (40 тысяч человек). Из регионального и муниципальных бюджетов на модернизацию школьных пищеблоков выделено 36,6 миллиона рублей."Пищеблоки, в большинстве своем, сегодня могут осуществлять полный цикл приготовления блюд школьного меню. Особое внимание уделяется эффективному использованию имеющегося пространства. Отработаны новые технологические процессы: щадящие режимы тепловой обработки продуктов, которые рекомендуются в детском питании - варка паром, запекание, припускание, тушение", - приводит пресс-служба слова главы управления Татьяны Котельниковой. По поручению губернатора, с сентября в школах региона будут реализованы проекты по обеспечению общественного контроля за организацией питания "Родительский контроль" и "Школьный ревизорро". "Процесс обеспечения школьников горячим питанием должен быть организован безукоризненно, чтобы у родителей не было никаких нареканий по качеству продукции и сбалансированности блюд. Необходимо их привлечь к контролю за этим процессом", - считает Никитин.
https://sn.ria.ru/20200814/1575769899.html
https://ria.ru/20200811/1575632641.html
тамбовская область
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РИА Новости
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александр никитин, тамбовская область, общество

Тамбовщина досрочно обеспечит младшие классы бесплатным горячим питанием

21:59 20.08.2020
60
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкШкольница обедает в столовой
Школьница обедает в столовой
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 20 авг – РИА Новости. Тамбовская область готова досрочно, уже с 1 сентября этого года, обеспечить школьников 1-4 классов бесплатным горячим питанием, причем вкусным и полезным, сообщил в четверг глава администрации области Александр Никитин.
Никитин посетил школу - научно-технологический центр имени И.В. Мичурина в Мичуринске, особое внимание уделив пищеблоку школы. Главе региона продемонстрировали меню "Президентского завтрака" на пять дней. В нем есть мясо, птица, творог, разнообразные гарниры. Обязательно предлагаются салат из овощей, свежие фрукты, компот и особенно любимая всеми школьниками булочка.
"Меню замечательное. Все выглядит очень аппетитно, и я уверен, что блюда получаются вкусными. А самое главное – питание будет сбалансированным", - привели в пресс-службе обладминистрации комментарий Никитина.
Как отметили в пресс-службе, в целях обеспечения высокого качества "президентских завтраков" в регионе был организован цикл стратегических сессий, разработано единое меню для базовых школ и филиалов, проходят обучение специалисты сферы школьного питания. Благодаря этому Тамбовская область досрочно, с этого учебного года, выполнила федеральное поручение по обеспечению всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием.
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По данным управления образования и науки Тамбовской области , в 2020-2021 учебном году охват горячим питанием всех школьников региона составит 90% (86 тысяч человек), в том числе охват учеников 1-4 классов - 100% (40 тысяч человек). Из регионального и муниципальных бюджетов на модернизацию школьных пищеблоков выделено 36,6 миллиона рублей.
"Пищеблоки, в большинстве своем, сегодня могут осуществлять полный цикл приготовления блюд школьного меню. Особое внимание уделяется эффективному использованию имеющегося пространства. Отработаны новые технологические процессы: щадящие режимы тепловой обработки продуктов, которые рекомендуются в детском питании - варка паром, запекание, припускание, тушение", - приводит пресс-служба слова главы управления Татьяны Котельниковой.
По поручению губернатора, с сентября в школах региона будут реализованы проекты по обеспечению общественного контроля за организацией питания "Родительский контроль" и "Школьный ревизорро".
"Процесс обеспечения школьников горячим питанием должен быть организован безукоризненно, чтобы у родителей не было никаких нареканий по качеству продукции и сбалансированности блюд. Необходимо их привлечь к контролю за этим процессом", - считает Никитин.

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