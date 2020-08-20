https://ria.ru/20200820/shkola-1576067885.html

Собянин не исключил частичного возвращения школ к дистанционке

Если один человек из класса заболеет коронавирусом, весь класс уйдет на удаленку, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T21:23

2020-08-20T21:23

2020-08-20T21:31

распространение нового коронавируса

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Если один человек из класса заболеет коронавирусом, весь класс уйдет на удаленку, заявил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Учащийся, который заболел, у которого выявлен тестами коронавирус, естественно, надо принимать меры, соответственно, переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс в течение 14 дней. Поэтому количество классов, которые будут переходить на дистанционку, будет зависеть от количества заболеваний, но сегодня школьников - где-то 25-30 человек в сутки", - сказал мэр в интервью телеканалу <a href="https://live.russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576048868.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество