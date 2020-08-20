https://ria.ru/20200820/sanktsii-1576067077.html

Россия не признает уведомление Помпео о перезапуске санкций против Ирана

Россия не будет признавать уведомление госсекретаря США Майка Помпео по Ирану, которое тот, как ожидается, передаст в четверг председателю СБ ООН как начало... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T20:46

2020-08-20T20:46

2020-08-20T20:46

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

василий небензя

совет безопасности оон

евросоюз

тегеран (город)

оон

иран

сша

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<strong>ООН, 20 авг - РИА Новости.</strong> Россия не будет признавать уведомление госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a> по <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a>, которое тот, как ожидается, передаст в четверг председателю СБ ООН как начало процедуры перезапуска санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>, заявил постпред РФ при ООН <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>.В четверг Помпео, встретится с генсеком <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН </a>и председателем Совбеза и, как ожидается, передаст в СБ жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231."Он не запустит (процедуру восстановления санкций против Ирана - ред). Это не запуск восстановления санкций. Санкции могут быть восстановлены государством, которое является участником СВПД. США им не является, так как вышли из СВПД. Это вопрос, который неизбежно поднимет любая делегация в Совбезе", - сказал Небензя журналистам."Мы не будем воспринимать как восстановление санкций то, о чем они, вероятно, уведомят председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">СБ ООН</a> и генерального секретаря", - добавил постпред.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках <a href="https://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_d" target="_blank">СВПД</a>. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что, если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20200820/1576013843.html

https://ria.ru/20190404/1552354584.html

Damir Aliev Майк "Пончик" Помпео вообще уже берега попутал. из сделки с Ираном демонстративно вышли одни лишь США, которую все в том числе и ее европейские вассалы за это дружно осуждают 20

4

тегеран (город)

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, василий небензя, совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), оон, иран, сша, в мире