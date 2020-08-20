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Россия не признает уведомление Помпео о перезапуске санкций против Ирана
Россия не будет признавать уведомление госсекретаря США Майка Помпео по Ирану, которое тот, как ожидается, передаст в четверг председателю СБ ООН как начало... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T20:46
2020-08-20T20:46
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
василий небензя
совет безопасности оон
евросоюз
тегеран (город)
оон
иран
сша
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<strong>ООН, 20 авг - РИА Новости.</strong> Россия не будет признавать уведомление госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a> по <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a>, которое тот, как ожидается, передаст в четверг председателю СБ ООН как начало процедуры перезапуска санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>, заявил постпред РФ при ООН <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank" data-auto="true">Василий Небензя</a>.В четверг Помпео, встретится с генсеком <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН </a>и председателем Совбеза и, как ожидается, передаст в СБ жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231."Он не запустит (процедуру восстановления санкций против Ирана - ред). Это не запуск восстановления санкций. Санкции могут быть восстановлены государством, которое является участником СВПД. США им не является, так как вышли из СВПД. Это вопрос, который неизбежно поднимет любая делегация в Совбезе", - сказал Небензя журналистам."Мы не будем воспринимать как восстановление санкций то, о чем они, вероятно, уведомят председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">СБ ООН</a> и генерального секретаря", - добавил постпред.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках <a href="https://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_d" target="_blank">СВПД</a>. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что, если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20200820/1576013843.html
https://ria.ru/20190404/1552354584.html
Майк "Пончик" Помпео вообще уже берега попутал. из сделки с Ираном демонстративно вышли одни лишь США, которую все в том числе и ее европейские вассалы за это дружно осуждают
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4
тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, василий небензя, совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), оон, иран, сша, в мире

Россия не признает уведомление Помпео о перезапуске санкций против Ирана

20:46 20.08.2020
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 20 авг - РИА Новости. Россия не будет признавать уведомление госсекретаря США Майка Помпео по Ирану, которое тот, как ожидается, передаст в четверг председателю СБ ООН как начало процедуры перезапуска санкций против Тегерана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В четверг Помпео, встретится с генсеком ООН и председателем Совбеза и, как ожидается, передаст в СБ жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.
"Он не запустит (процедуру восстановления санкций против Ирана - ред). Это не запуск восстановления санкций. Санкции могут быть восстановлены государством, которое является участником СВПД. США им не является, так как вышли из СВПД. Это вопрос, который неизбежно поднимет любая делегация в Совбезе", - сказал Небензя журналистам.
"Мы не будем воспринимать как восстановление санкций то, о чем они, вероятно, уведомят председателя СБ ООН и генерального секретаря", - добавил постпред.
Государственный секретарь США Майк Помпео
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Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что, если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоВасилий НебензяСовет Безопасности ООНЕвросоюзТегеран (город)ООНИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Майк "Пончик" Помпео вообще уже берега попутал. из сделки с Ираном демонстративно вышли одни лишь США, которую все в том числе и ее европейские вассалы за это дружно осуждают
20 августа, 20:48
Damir Aliev
2000000
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