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https://ria.ru/20200820/sanktsii-1576049374.html
МИД оценил инициативу США по восстановлению санкций ООН против Ирана
Москва считает безрассудными намерения Вашингтона восстановить санкции ООН против Ирана, эта инициатива потерпит крах, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:32
2020-08-20T16:48
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> считает безрассудными намерения <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> восстановить санкции <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, эта инициатива потерпит крах, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Инициативы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по восстановлению действия санкционных резолюций <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> в отношении Ирана, которые были отменены после заключения в 2015 году <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a> по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, лишены законных оснований и неизбежно потерпят крах", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> на брифинге.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576027128.html
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, иран, сша, в мире

МИД оценил инициативу США по восстановлению санкций ООН против Ирана

16:32 20.08.2020 (обновлено: 16:48 20.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва считает безрассудными намерения Вашингтона восстановить санкции ООН против Ирана, эта инициатива потерпит крах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Инициативы США по восстановлению действия санкционных резолюций СБ ООН в отношении Ирана, которые были отменены после заключения в 2015 году СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, лишены законных оснований и неизбежно потерпят крах", - сказала Захарова на брифинге.
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Россия осуждает намерение США продолжать курс на разрушение СВПД и подрыв резолюции 2231 СБ ООН, у нас вызывает серьезную озабоченность, что подобные действия Вашингтона, мы их квалифицируем как безрассудные, могут привести к кризису, возможно, весьма глубокому в Совете Безопасности.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
3120013
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООНИранСШАВ мире
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