https://ria.ru/20200820/sanktsii-1576049374.html

МИД оценил инициативу США по восстановлению санкций ООН против Ирана

Москва считает безрассудными намерения Вашингтона восстановить санкции ООН против Ирана, эта инициатива потерпит крах, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:32

2020-08-20T16:32

2020-08-20T16:48

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

оон

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> считает безрассудными намерения <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> восстановить санкции <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, эта инициатива потерпит крах, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Инициативы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по восстановлению действия санкционных резолюций <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> в отношении Ирана, которые были отменены после заключения в 2015 году <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a> по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, лишены законных оснований и неизбежно потерпят крах", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> на брифинге.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576027128.html

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, иран, сша, в мире