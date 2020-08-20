https://ria.ru/20200820/sanktsii-1576049374.html
МИД оценил инициативу США по восстановлению санкций ООН против Ирана
Москва считает безрассудными намерения Вашингтона восстановить санкции ООН против Ирана, эта инициатива потерпит крах, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:32
2020-08-20T16:32
2020-08-20T16:48
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> считает безрассудными намерения <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> восстановить санкции <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, эта инициатива потерпит крах, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Инициативы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по восстановлению действия санкционных резолюций <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> в отношении Ирана, которые были отменены после заключения в 2015 году <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a> по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, лишены законных оснований и неизбежно потерпят крах", - сказала <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> на брифинге.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576027128.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, иран, сша, в мире