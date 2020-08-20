Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20200820/remont-1576050062.html
В Белозерске к 100-летию поэта Сергея Орлова отремонтируют его дом
Власти Вологодской области выделят почти 8,5 миллионов рублей на ремонт и обновление экспозиции мемориального дома поэта-фронтовика Сергея Орлова к его... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:40
2020-08-20T16:40
вологодская область
белозерск
олег кувшинников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576049494_0:87:1200:762_1400x0_80_0_0_d7e95b0ac52d4db0f4bab681035add97.jpg
<strong>ВОЛОГДА, 20 авг – РИА Новости</strong>. Власти Вологодской области выделят почти 8,5 миллионов рублей на ремонт и обновление экспозиции мемориального дома поэта-фронтовика Сергея Орлова к его 100-летию, работы планируют завершить в августе 2021 года, сообщает пресс-служба губернатора региона."Мы выделим более шести миллионов рублей на ремонт исторического здания, а также более двух миллионов рублей на создание новой экспозиции, посвященной творческому пути поэта-фронтовика", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона <a href="https://ria.ru/tag_OlegKuvshinnikov" target="_blank">Олега Кувшинникова</a>.На эти средства укрепят фундамент и проведут гидроизоляцию деревянного дома 1874 года постройки, заменят сгнившие бревна в несущих конструкциях, обновят кровлю, заменят печное отопление на современное. В музее появится пандус для маломобильных посетителей. Разработкой новой экспозиции занимаются дизайнеры из Санкт-Петербурга, музейное пространство обретет иное оформление и будет дополнено интерактивными элементами. К 100-летию поэта музейщики планируют провести открытый литературный конкурс и научно-практическую конференцию.Сергей Орлов, лауреат государственной премии СССР, автор более 30 сборников стихов, самое известное его стихотворение "Его зарыли в шар земной…" - о безымянном герое Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20200622/1573314966.html
белозерск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576049494_67:0:1134:800_1400x0_80_0_0_e7902519c4750445ddd4cc67f70ada68.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белозерск, олег кувшинников

В Белозерске к 100-летию поэта Сергея Орлова отремонтируют его дом

16:40 20.08.2020
22
© Фото : правительство Вологодской областиДом-музей Сергея Орлова в Вологодской области
Дом-музей Сергея Орлова в Вологодской области
© Фото : правительство Вологодской области
ВОЛОГДА, 20 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области выделят почти 8,5 миллионов рублей на ремонт и обновление экспозиции мемориального дома поэта-фронтовика Сергея Орлова к его 100-летию, работы планируют завершить в августе 2021 года, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Мы выделим более шести миллионов рублей на ремонт исторического здания, а также более двух миллионов рублей на создание новой экспозиции, посвященной творческому пути поэта-фронтовика", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Олега Кувшинникова.
На эти средства укрепят фундамент и проведут гидроизоляцию деревянного дома 1874 года постройки, заменят сгнившие бревна в несущих конструкциях, обновят кровлю, заменят печное отопление на современное. В музее появится пандус для маломобильных посетителей. Разработкой новой экспозиции занимаются дизайнеры из Санкт-Петербурга, музейное пространство обретет иное оформление и будет дополнено интерактивными элементами. К 100-летию поэта музейщики планируют провести открытый литературный конкурс и научно-практическую конференцию.
Сергей Орлов, лауреат государственной премии СССР, автор более 30 сборников стихов, самое известное его стихотворение "Его зарыли в шар земной…" - о безымянном герое Великой Отечественной войны.
Вологодский Кремль
22 июня, 16:31Вологодская область
"Стену памяти" открыли в поселке Шайма на Вологодчине
000000
Обсудить 0
Вологодская областьБелозерскОлег Кувшинников
Рекомендуем
Пассажир стоит возле остановки общественного транспорта на Комсомольской площади в Москве
Летом россияне стали чаще ездить в командировки
Вид с МКС на Землю
Нештатные ситуации на МКС в 2015-2020 годах
Город Краснодар
Кубань освоила более 40% средств по нацпроектам
Производство вакцины от COVID-19
В испытаниях вакцины против COVID-19 примут участие 40 тысяч человек
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади
Шапша призвал выпускников школ искать свое призвание в Калужской области
Президент РФ Владимир Путин посетил главный храм Вооружённых Сил
Патриарх Кирилл объяснил, почему враги России борются с Русской церковью
Очки виртуальной реальности
VR-очки применят для обучения госслужащих в Липецкой области
Радиатор отопления в квартире
Жилые дома в Москве на 90% готовы к новому отопительному сезону
Врач надевает костюм в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами
Волонтеров Липецкой области наградили за помощь медикам в период пандемии
Проверка водителя на содержание алкоголя в крови
"Ъ": Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям
Президент РФ Владимир Путин общается с посетителями нового детском парка развлечений Остров мечты
В Кремле пообещали уточнить судьбу детдомовца, обращавшегося к Путину
Поселок
На развитие села в Ярославской области направили 500 миллионов рублей
Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев во время брифинга
Биография Анзора Музаева
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков
Дюков: "Газпром нефть" показала чистую прибыль за первое полугодие
Люди ожидают освобождения своих родных и близких возле Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске
В посольстве рассказали о задержанном в Белоруссии россиянине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния