https://ria.ru/20200820/remont-1576050062.html

В Белозерске к 100-летию поэта Сергея Орлова отремонтируют его дом

Власти Вологодской области выделят почти 8,5 миллионов рублей на ремонт и обновление экспозиции мемориального дома поэта-фронтовика Сергея Орлова к его... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:40

2020-08-20T16:40

2020-08-20T16:40

вологодская область

белозерск

олег кувшинников

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<strong>ВОЛОГДА, 20 авг – РИА Новости</strong>. Власти Вологодской области выделят почти 8,5 миллионов рублей на ремонт и обновление экспозиции мемориального дома поэта-фронтовика Сергея Орлова к его 100-летию, работы планируют завершить в августе 2021 года, сообщает пресс-служба губернатора региона."Мы выделим более шести миллионов рублей на ремонт исторического здания, а также более двух миллионов рублей на создание новой экспозиции, посвященной творческому пути поэта-фронтовика", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона <a href="https://ria.ru/tag_OlegKuvshinnikov" target="_blank">Олега Кувшинникова</a>.На эти средства укрепят фундамент и проведут гидроизоляцию деревянного дома 1874 года постройки, заменят сгнившие бревна в несущих конструкциях, обновят кровлю, заменят печное отопление на современное. В музее появится пандус для маломобильных посетителей. Разработкой новой экспозиции занимаются дизайнеры из Санкт-Петербурга, музейное пространство обретет иное оформление и будет дополнено интерактивными элементами. К 100-летию поэта музейщики планируют провести открытый литературный конкурс и научно-практическую конференцию.Сергей Орлов, лауреат государственной премии СССР, автор более 30 сборников стихов, самое известное его стихотворение "Его зарыли в шар земной…" - о безымянном герое Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20200622/1573314966.html

белозерск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белозерск, олег кувшинников