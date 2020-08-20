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https://ria.ru/20200820/razvod-1576048576.html
Названа дата начала процесса о разводе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Судебный участок мирового судьи №311 в Останкинском районе Москвы 7 сентября начнет бракоразводный процесс продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:22
2020-08-20T16:22
бари алибасов
лидия федосеева-шукшина
москва
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Судебный участок мирового судьи №311 в Останкинском районе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 7 сентября начнет бракоразводный процесс продюсера <a href="http://ria.ru/person_bari-alibasov/" target="_blank" data-auto="true">Бари Алибасова</a> и актрисы <a href="http://ria.ru/person_Lidija_Fedoseeva_SHukshina/" target="_blank" data-auto="true">Лидии Федосеевой-Шукшиной</a>, сообщили РИА Новости в суде."Досудебная подготовка к иску о расторжении брака назначена на 7 сентября", - сказали в суде.Ранее представитель продюсера Вадим Горжанкин сообщил, что Алибасов подал на развод.Между Федосеевой-Шукшиной и Алибасовым произошел конфликт из-за квартиры в <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">новой Москве</a>. Спор разгорелся после того, как актриса подарила мужу эту квартиру, не понимая, как утверждает ее защита, какой договор она подписывает. Алибасов переписал жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря. Сделку оспорили в суде, процесс назначен на 25 августа.Лидия Федосеева-Шукшина - советская и российская актриса, снималась в таких фильмах, как "Калина красная", "Они сражались за Родину", "Хождение по мукам", "Вам и не снилось...". Бари Алибасов известен прежде всего как продюсер и основатель поп-группы "<a href="http://ria.ru/organization_Na_Na/" target="_blank" data-auto="true">На-На</a>", одного из самых популярных музыкальных коллективов России 1990-х.
https://realty.ria.ru/20200813/1575739391.html
https://ria.ru/20200102/1563073495.html
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бари алибасов, лидия федосеева-шукшина, москва

Названа дата начала процесса о разводе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

16:22 20.08.2020
738
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи №311 в Останкинском районе Москвы 7 сентября начнет бракоразводный процесс продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, сообщили РИА Новости в суде.
"Досудебная подготовка к иску о расторжении брака назначена на 7 сентября", - сказали в суде.
Лидия Федосеева-Шукшина
13 августа, 14:53
Суд арестовал квартиру, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову
Ранее представитель продюсера Вадим Горжанкин сообщил, что Алибасов подал на развод.
Между Федосеевой-Шукшиной и Алибасовым произошел конфликт из-за квартиры в новой Москве. Спор разгорелся после того, как актриса подарила мужу эту квартиру, не понимая, как утверждает ее защита, какой договор она подписывает. Алибасов переписал жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря. Сделку оспорили в суде, процесс назначен на 25 августа.
Лидия Федосеева-Шукшина - советская и российская актриса, снималась в таких фильмах, как "Калина красная", "Они сражались за Родину", "Хождение по мукам", "Вам и не снилось...". Бари Алибасов известен прежде всего как продюсер и основатель поп-группы "На-На", одного из самых популярных музыкальных коллективов России 1990-х.
Актриса Кристина Асмус
2 января, 12:45
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Бари АлибасовЛидия Федосеева-ШукшинаМосква
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