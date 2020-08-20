https://ria.ru/20200820/razvod-1576048576.html
Названа дата начала процесса о разводе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Судебный участок мирового судьи №311 в Останкинском районе Москвы 7 сентября начнет бракоразводный процесс продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:22
2020-08-20T16:22
2020-08-20T16:22
бари алибасов
лидия федосеева-шукшина
москва
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Судебный участок мирового судьи №311 в Останкинском районе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 7 сентября начнет бракоразводный процесс продюсера <a href="http://ria.ru/person_bari-alibasov/" target="_blank" data-auto="true">Бари Алибасова</a> и актрисы <a href="http://ria.ru/person_Lidija_Fedoseeva_SHukshina/" target="_blank" data-auto="true">Лидии Федосеевой-Шукшиной</a>, сообщили РИА Новости в суде."Досудебная подготовка к иску о расторжении брака назначена на 7 сентября", - сказали в суде.Ранее представитель продюсера Вадим Горжанкин сообщил, что Алибасов подал на развод.Между Федосеевой-Шукшиной и Алибасовым произошел конфликт из-за квартиры в <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">новой Москве</a>. Спор разгорелся после того, как актриса подарила мужу эту квартиру, не понимая, как утверждает ее защита, какой договор она подписывает. Алибасов переписал жилплощадь на своего помощника Сергея Моцаря. Сделку оспорили в суде, процесс назначен на 25 августа.Лидия Федосеева-Шукшина - советская и российская актриса, снималась в таких фильмах, как "Калина красная", "Они сражались за Родину", "Хождение по мукам", "Вам и не снилось...". Бари Алибасов известен прежде всего как продюсер и основатель поп-группы "<a href="http://ria.ru/organization_Na_Na/" target="_blank" data-auto="true">На-На</a>", одного из самых популярных музыкальных коллективов России 1990-х.
https://realty.ria.ru/20200813/1575739391.html
https://ria.ru/20200102/1563073495.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бари алибасов, лидия федосеева-шукшина, москва