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https://ria.ru/20200820/razvod-1576040092.html
Джерард Батлер расстался со своей подругой после шести лет отношений
Шотландский актер Джерард Батлер, известный по ролям в фильмах "300 спартанцев", "Законопослушный гражданин", "Дракула 2000" и других, расстался со своей... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T22:20
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культура
джерард батлер
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Шотландский актер Джерард Батлер, известный по ролям в фильмах "300 спартанцев", "Законопослушный гражданин", "Дракула 2000" и других, расстался со своей подругой дизайнером интерьеров Морган Браун после почти семи лет отношений, <a href="https://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/gerard-butler-and-morgan-brown-split-after-nearly-7-years-of-dating/" target="_blank">сообщает</a> US Weekly. На протяжении всего романа, начавшегося в сентябре 2014-го года, они несколько раз расходились, а потом мирились. Но теперь, по словам инсайдера, Батлер (50 лет) и Браун (46 лет) окончательно разошлись. Источник рассказал изданию, что они оба "справляются с разрывом, как положено зрелым людям", добавив, что голливудский актер так и не смог "полностью остепениться" и решиться на более серьезный шаг, вроде создания семьи.Последний раз Джерарда Батлера и Морган Браун видели как пару в июле. До этого они расставались в ноябре 2016-го года, но в июле 2017-го СМИ узнали, что они возродили отношения во время поездки в Мексику. Но спустя три месяца стало известно о том, что актер снова находится в статусе холостяка. Продолжалось это до 2019-го года, когда Батлер и Браун снова появились вместе на премьере боевика "Падение ангела".
https://ria.ru/20200819/1575941431.html
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джерард батлер, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды

Джерард Батлер расстался со своей подругой после шести лет отношений

22:20 20.08.2020
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© AFP 2020 / Amy Sussman/Getty Image Джерард Батлер и Морган Браун
 Джерард Батлер и Морган Браун
© AFP 2020 / Amy Sussman/Getty Image
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Шотландский актер Джерард Батлер, известный по ролям в фильмах "300 спартанцев", "Законопослушный гражданин", "Дракула 2000" и других, расстался со своей подругой дизайнером интерьеров Морган Браун после почти семи лет отношений, сообщает US Weekly.
На протяжении всего романа, начавшегося в сентябре 2014-го года, они несколько раз расходились, а потом мирились. Но теперь, по словам инсайдера, Батлер (50 лет) и Браун (46 лет) окончательно разошлись.
Источник рассказал изданию, что они оба "справляются с разрывом, как положено зрелым людям", добавив, что голливудский актер так и не смог "полностью остепениться" и решиться на более серьезный шаг, вроде создания семьи.
"Им лучше быть друзьями", — подчеркнул инсайдер.
Последний раз Джерарда Батлера и Морган Браун видели как пару в июле. До этого они расставались в ноябре 2016-го года, но в июле 2017-го СМИ узнали, что они возродили отношения во время поездки в Мексику. Но спустя три месяца стало известно о том, что актер снова находится в статусе холостяка.
Продолжалось это до 2019-го года, когда Батлер и Браун снова появились вместе на премьере боевика "Падение ангела".
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КультураДжерард БатлерНовости культурыШоу-бизнесЗнаменитостизвезды
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