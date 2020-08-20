Названы наиболее подверженные раку органы
16:12 20.08.2020 (обновлено: 16:59 20.08.2020)
3459
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Константин Титов рассказал, какие органы наиболее подвержены раку.
"Это рак легкого, молочной железы у женщин, злокачественные опухоли кожи, рак толстой и прямой кишки, предстательной железы", — сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".
16 августа, 15:10Найден необычный продукт для борьбы с раком
Врач отметил, что при раннем выявлении опухоли и при условии отсутствия метастазов человека можно спасти в 80-90 процентах случаев. Таким пациентам, как правило, проводят органосохранную операцию, при этом крайне редко для излечения требуется дополнительная химиотерапия, уточнил он.
По словам Титова, для успешного выявления рака на ранней стадии людям в определенном возрасте необходимо проходить специальные скрининговые программы.
"Но вообще рак — это на 90% приобретенная болезнь, от которой чаще всего страдают люди пожилого возраста. Конечно, болеют и дети, но редко. Реже, чем пожилые, болеет молодежь", — заключил специалист.
12 августа, 17:46Доктор Мясников назвал скрытый симптом рака