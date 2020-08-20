https://ria.ru/20200820/rak-1576047870.html

Названы наиболее подверженные раку органы

Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Константин Титов... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:12

2020-08-20T16:12

2020-08-20T16:59

константин титов (врач)

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова <a href="https://ria.ru/person_konstantin-titov_2/" target="_blank">Константин Титов</a> рассказал, какие органы наиболее подвержены раку.Врач отметил, что при раннем выявлении опухоли и при условии отсутствия метастазов человека можно спасти в 80-90 процентах случаев. Таким пациентам, как правило, проводят органосохранную операцию, при этом крайне редко для излечения требуется дополнительная химиотерапия, уточнил он.По словам Титова, для успешного выявления рака на ранней стадии людям в определенном возрасте необходимо проходить специальные скрининговые программы.

https://ria.ru/20200816/1575855312.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575704377.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин титов (врач), здоровье, общество