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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/putin-1576048102.html
В Кремле рассказали о разговоре Путина с главой Евросовета
Кремль подтвердил телефонный разговор президента России Владимира Путина в четверг с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в течение которого российский президент... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:13
2020-08-20T16:21
протесты в белоруссии
евросовет
шарль мишель
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Кремль подтвердил телефонный разговор президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в четверг с главой <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарлем Мишелем</a>, в течение которого российский президент заявил о контрпродуктивности давления на руководство <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и вмешательства извне в происходящие там процессы, сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор Президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> Владимира Путина с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В соответствии с договоренностью Шарль Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвященного событиям в Белоруссии", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что с российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.
https://ria.ru/20200820/1576046208.html
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евросовет, шарль мишель, владимир путин, белоруссия, в мире

В Кремле рассказали о разговоре Путина с главой Евросовета

16:13 20.08.2020 (обновлено: 16:21 20.08.2020)
3449
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Кремль подтвердил телефонный разговор президента России Владимира Путина в четверг с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в течение которого российский президент заявил о контрпродуктивности давления на руководство Белоруссии и вмешательства извне в происходящие там процессы, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В соответствии с договоренностью Шарль Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвященного событиям в Белоруссии", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что с российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Вчера, 15:45
Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии
8241005
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Протесты в БелоруссииЕвросоветШарль МишельВладимир ПутинБелоруссияВ мире
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