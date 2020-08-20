https://ria.ru/20200820/putin-1576048102.html

В Кремле рассказали о разговоре Путина с главой Евросовета

Кремль подтвердил телефонный разговор президента России Владимира Путина в четверг с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в течение которого российский президент... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:13

2020-08-20T16:13

2020-08-20T16:21

протесты в белоруссии

евросовет

шарль мишель

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Кремль подтвердил телефонный разговор президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в четверг с главой <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарлем Мишелем</a>, в течение которого российский президент заявил о контрпродуктивности давления на руководство <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и вмешательства извне в происходящие там процессы, сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор Президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> Владимира Путина с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В соответствии с договоренностью Шарль Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвященного событиям в Белоруссии", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что с российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.

https://ria.ru/20200820/1576046208.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, шарль мишель, владимир путин, белоруссия, в мире