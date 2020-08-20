https://ria.ru/20200820/protesty-1576064752.html

Лавров и Боррель обсудили проблему невмешательства в дела Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля принять меры, чтобы ряд стран ЕС не... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T19:54

2020-08-20T19:54

2020-08-20T19:54

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

протесты в белоруссии

светлана тихановская

жозеп боррель

александр лукашенко

сергей лавров

совет безопасности оон

евросоюз

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> призвал верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a> принять меры, чтобы ряд стран ЕС не провоцировал конфронтацию между властями и оппозицией <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщает российское дипведомство."В фокусе внимания находилась ситуация в Белоруссии. С обеих сторон была подчеркнута необходимость ее урегулирования самими белорусами, без вмешательства извне. Лавров обратил внимание Борреля на действия отдельных стран-членов <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, идущие вразрез с указанным принципом, и призвал принять меры по прекращению провоцирования конфронтации между властями Белоруссии и оппозицией", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Стороны также обсудили перспективу сохранения в силе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)."Подтверждено отсутствие каких-либо правовых условий для инициатив <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в Совете Безопасности ООН по вопросам, относящимся к выполнению СВПД, который является единым целым с одобрившей его резолюцией <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> 2231 и участие в котором <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> официально прекратил в 2018 году", - отмечают в министерстве.Лавров и Боррель также обменялись мнениями о некоторых актуальных аспектах отношений Россия-ЕС.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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