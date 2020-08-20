Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/protesty-1576064752.html
Лавров и Боррель обсудили проблему невмешательства в дела Белоруссии
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля принять меры, чтобы ряд стран ЕС не... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:54
2020-08-20T19:54
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
протесты в белоруссии
светлана тихановская
жозеп боррель
александр лукашенко
сергей лавров
совет безопасности оон
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156149/80/1561498099_0:125:3195:1922_1400x0_80_0_0_daa4a722fc1ddd8adbdad35e94c9ba23.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> призвал верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a> принять меры, чтобы ряд стран ЕС не провоцировал конфронтацию между властями и оппозицией <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщает российское дипведомство."В фокусе внимания находилась ситуация в Белоруссии. С обеих сторон была подчеркнута необходимость ее урегулирования самими белорусами, без вмешательства извне. Лавров обратил внимание Борреля на действия отдельных стран-членов <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, идущие вразрез с указанным принципом, и призвал принять меры по прекращению провоцирования конфронтации между властями Белоруссии и оппозицией", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Стороны также обсудили перспективу сохранения в силе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)."Подтверждено отсутствие каких-либо правовых условий для инициатив <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в Совете Безопасности ООН по вопросам, относящимся к выполнению СВПД, который является единым целым с одобрившей его резолюцией <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> 2231 и участие в котором <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> официально прекратил в 2018 году", - отмечают в министерстве.Лавров и Боррель также обменялись мнениями о некоторых актуальных аспектах отношений Россия-ЕС.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
https://ria.ru/20200819/1575991978.html
москва
белоруссия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156149/80/1561498099_232:0:2961:2047_1400x0_80_0_0_77cc12988cc3716ed6a94560e72d201d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, светлана тихановская, жозеп боррель, александр лукашенко, сергей лавров, совет безопасности оон, евросоюз, белоруссия, оон, вашингтон (город), сша, в мире

Лавров и Боррель обсудили проблему невмешательства в дела Белоруссии

19:54 20.08.2020
539
© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова с Японию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова с Японию
© ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля принять меры, чтобы ряд стран ЕС не провоцировал конфронтацию между властями и оппозицией Белоруссии, сообщает российское дипведомство.
"В фокусе внимания находилась ситуация в Белоруссии. С обеих сторон была подчеркнута необходимость ее урегулирования самими белорусами, без вмешательства извне. Лавров обратил внимание Борреля на действия отдельных стран-членов Евросоюза, идущие вразрез с указанным принципом, и призвал принять меры по прекращению провоцирования конфронтации между властями Белоруссии и оппозицией", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Участники акции протеста в Минске
Вчера, 08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского
Стороны также обсудили перспективу сохранения в силе Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
"Подтверждено отсутствие каких-либо правовых условий для инициатив США в Совете Безопасности ООН по вопросам, относящимся к выполнению СВПД, который является единым целым с одобрившей его резолюцией СБ ООН 2231 и участие в котором Вашингтон официально прекратил в 2018 году", - отмечают в министерстве.
Лавров и Боррель также обменялись мнениями о некоторых актуальных аспектах отношений Россия-ЕС.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
19 августа, 16:10
Боррель считает, что у Лукашенко нет "демократической легитимности"
2510010
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваСветлана ТихановскаяЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровСовет Безопасности ООНЕвросоюзБелоруссияООНВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Сторонники и противники Лукашенко собрались в центре Минска
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 опубликуют в августе
Как пушечное мясо: признание одного из участников массовых беспорядков в Минске
"Как пушечное мясо": участник протестов в Минске рассказал о провокаторах
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Европа ищет диалога с Лукашенко, заявила Меркель
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Макрон заявил о готовности ЕС выступить посредником в Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
США поддерживают суверенитет и целостность Белоруссии, заявил Помпео
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм в Московской области
В центре Гамалеи рассказали о длительности действия вакцины от COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Гинцбург рассказал, что повлияло на скорость создания вакцины от COVID-19
Участники несанкционированной акции перед следственным изолятором No1 на улице Володарского в Минске
Бывшая участница КС Белоруссии заявила, что испугалась пыток
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Меркель и Макрон отреагировали на госпитализацию Навального
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названа одна из версий инцидента с Навальным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама
Лавров обсудил ситуацию в Белоруссии с председателем ОБСЕ
Рабочие Минского автомобильного завода на акции протеста в Минске
В Минске задержали лидера стачкома МАЗа
Участник акции протеста на площади Независимости в Минске
США призвали власти Белоруссии к диалогу с координационным советом
Медсестра набирает лекарство в шприц
РФПИ обсуждает производство в России китайской вакцины от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния