https://ria.ru/20200820/protesty-1576063751.html

Лавров обсудил ситуацию в Белоруссии с председателем ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с премьер-министром Албании, действующим председателем ОБСЕ Эди Рамой ситуацию в Белоруссии, отметил, что надо... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T19:26

2020-08-20T19:26

2020-08-20T19:48

протесты в белоруссии

светлана тихановская

обсе

эди рама

александр лукашенко

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

албания

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> обсудил по телефону с премьер-министром <a href="http://ria.ru/location_Albania/" target="_blank" data-auto="true">Албании</a>, действующим председателем ОБСЕ <a href="http://ria.ru/person_EHdi_Rama/" target="_blank" data-auto="true">Эди Рамой</a> ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, отметил, что надо дать белорусам самим разобраться в своих делах, сообщает российское дипведомство."Обсуждалась ситуация в Белоруссии в контексте предложений албанского председательства ОБСЕ содействовать диалогу властей и оппозиции. Министр отметил, что необходимо дать белорусам самим разобраться в своих делах, не мешать диалогу между властью и обществом и не навязывать ничего извне, избегать печального опыта "европейского посредничества" на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в феврале 2014 года", - говорится в сообщении на сайте министерства.Собеседники также "подтвердили важную роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в усилиях по урегулированию внутриукраинского конфликта, включая необходимость подготовки объективных докладов о происходящем по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, обсе, эди рама, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, албания, белоруссия, украина, в мире, политика