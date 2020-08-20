Лавров обсудил ситуацию в Белоруссии с председателем ОБСЕ
19:26 20.08.2020 (обновлено: 19:48 20.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с премьер-министром Албании, действующим председателем ОБСЕ Эди Рамой ситуацию в Белоруссии, отметил, что надо дать белорусам самим разобраться в своих делах, сообщает российское дипведомство.
"Обсуждалась ситуация в Белоруссии в контексте предложений албанского председательства ОБСЕ содействовать диалогу властей и оппозиции. Министр отметил, что необходимо дать белорусам самим разобраться в своих делах, не мешать диалогу между властью и обществом и не навязывать ничего извне, избегать печального опыта "европейского посредничества" на Украине в феврале 2014 года", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Собеседники также "подтвердили важную роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в усилиях по урегулированию внутриукраинского конфликта, включая необходимость подготовки объективных докладов о происходящем по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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