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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/pompeo-1576064100.html
США поддерживают суверенитет и целостность Белоруссии, заявил Помпео
США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Белоруссии и выступают за развитие страны без вмешательства извне, заявил госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:34
2020-08-20T19:34
протесты в белоруссии
светлана тихановская
майк помпео
обсе
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> поддерживают суверенитет и территориальную целостность Белоруссии и выступают за развитие страны без вмешательства извне, заявил госсекретарь <a href="https://ria.ru/person_Majjk_Pompeo" target="_blank">Майк Помпео</a>.Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают свободные и справедливые выборы, но считают, что президентские выборы 9 августа "не соответствовали этому стандарту"."Мы по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными нарушениями на президентских выборах 9 августа в Беларуси и решительно осуждаем насилие, совершенное в отношении мирных протестующих и журналистов, арест оппозиционных кандидатов и мирных протестующих, блокирование интернет-услуг в Беларуси и жестокое обращение с задержанными. Мы призываем к немедленному освобождению тех, кто был несправедливо задержан, и к поиску тех, кто числится пропавшими без вести", - говорится в заявлении.США призывают власти Белоруссии принять посредничество <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co" target="_blank">ОБСЕ</a> по урегулированию внутриполитического кризиса, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.Ранее ряд стран Евросоюза выступили за участие ОБСЕ в урегулирование кризиса в Белоруссии."Мы призываем правительство Белоруссии принять предложение со стороны ОБСЕ по налаживанию диалога и вовлечения в него всех заинтересованных сторон. Мы поддерживаем международные усилия по независимой оценке нарушений на выборах в Белоруссии и нарушений прав человека в ситуации вокруг выборов и проследовавших подавлений (протестов)", - говорится в распространённом госдепом заявлении Помпео.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200816/1575800694.html
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
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белоруссия
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светлана тихановская, майк помпео, обсе, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

США поддерживают суверенитет и целостность Белоруссии, заявил Помпео

19:34 20.08.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Белоруссии и выступают за развитие страны без вмешательства извне, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Соединенные Штаты вдохновлены мирным самовыражением белорусского народа, который стремится определить свое собственное будущее. Мы стоим на нашей долгосрочной позиции о поддержке суверенитета и территориальной целостности Беларуси, а также стремлении белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь, свободный от вмешательства извне", - говорится в заявлении Помпео.

Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают свободные и справедливые выборы, но считают, что президентские выборы 9 августа "не соответствовали этому стандарту".
"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными нарушениями на президентских выборах 9 августа в Беларуси и решительно осуждаем насилие, совершенное в отношении мирных протестующих и журналистов, арест оппозиционных кандидатов и мирных протестующих, блокирование интернет-услуг в Беларуси и жестокое обращение с задержанными. Мы призываем к немедленному освобождению тех, кто был несправедливо задержан, и к поиску тех, кто числится пропавшими без вести", - говорится в заявлении.
Госсекретарь США Майк Помпео в Праге
16 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
"Что происходит в Белоруссии?" О чем госсекретарь США говорил в Варшаве
США призывают власти Белоруссии принять посредничество ОБСЕ по урегулированию внутриполитического кризиса, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.
Ранее ряд стран Евросоюза выступили за участие ОБСЕ в урегулирование кризиса в Белоруссии.
"Мы призываем правительство Белоруссии принять предложение со стороны ОБСЕ по налаживанию диалога и вовлечения в него всех заинтересованных сторон. Мы поддерживаем международные усилия по независимой оценке нарушений на выборах в Белоруссии и нарушений прав человека в ситуации вокруг выборов и проследовавших подавлений (протестов)", - говорится в распространённом госдепом заявлении Помпео.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Участники акции протеста в Минске
Вчера, 08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМайк ПомпеоОБСЕАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
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