США поддерживают суверенитет и целостность Белоруссии, заявил Помпео
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Белоруссии и выступают за развитие страны без вмешательства извне, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Соединенные Штаты вдохновлены мирным самовыражением белорусского народа, который стремится определить свое собственное будущее. Мы стоим на нашей долгосрочной позиции о поддержке суверенитета и территориальной целостности Беларуси, а также стремлении белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь, свободный от вмешательства извне", - говорится в заявлении Помпео.
Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают свободные и справедливые выборы, но считают, что президентские выборы 9 августа "не соответствовали этому стандарту".
"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными нарушениями на президентских выборах 9 августа в Беларуси и решительно осуждаем насилие, совершенное в отношении мирных протестующих и журналистов, арест оппозиционных кандидатов и мирных протестующих, блокирование интернет-услуг в Беларуси и жестокое обращение с задержанными. Мы призываем к немедленному освобождению тех, кто был несправедливо задержан, и к поиску тех, кто числится пропавшими без вести", - говорится в заявлении.
США призывают власти Белоруссии принять посредничество ОБСЕ по урегулированию внутриполитического кризиса, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.
Ранее ряд стран Евросоюза выступили за участие ОБСЕ в урегулирование кризиса в Белоруссии.
"Мы призываем правительство Белоруссии принять предложение со стороны ОБСЕ по налаживанию диалога и вовлечения в него всех заинтересованных сторон. Мы поддерживаем международные усилия по независимой оценке нарушений на выборах в Белоруссии и нарушений прав человека в ситуации вокруг выборов и проследовавших подавлений (протестов)", - говорится в распространённом госдепом заявлении Помпео.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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