Премьер Белоруссии назвал программу оппозиции "кошмарным сном"
2341
© Sputnik / Виктор ТолочкоРоман Головченко
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко назвал программу оппозиционного координационного совета (КС) "кошмарным сном" для экономики республики.
"Мы видим, что строится так называемая программа не в пользу чего-то, а от противного – давайте уйдем оттуда (из интеграционных объединений – ред.), и тогда заживем хорошо. Но мы – те, кто реалисты и кто понимает, как функционирует государство, как функционируют экономические связи, понимают, что любой разрыв и даже ухудшение, охлаждение отношений неизбежно сказывается на благосостоянии людей. Наоборот, мы настроены на то, чтобы увеличивать количество этих кооперационных связей, совместных проектов. Поэтому я думаю, что этот кошмарный сон никогда не сбудется", - заявил Головченко в эфире телеканала ОНТ.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
В четверг генпрокуратура Белоруссии сообщила, что в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. В ведомстве считают, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>