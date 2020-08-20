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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576068401.html
Премьер Белоруссии назвал программу оппозиции "кошмарным сном"
Премьер Белоруссии Роман Головченко назвал программу оппозиционного координационного совета (КС) "кошмарным сном" для экономики республики. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T21:43
2020-08-20T21:43
протесты в белоруссии
светлана тихановская
галина головченко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> назвал программу оппозиционного координационного совета (КС) "кошмарным сном" для экономики республики."Мы видим, что строится так называемая программа не в пользу чего-то, а от противного – давайте уйдем оттуда (из интеграционных объединений – ред.), и тогда заживем хорошо. Но мы – те, кто реалисты и кто понимает, как функционирует государство, как функционируют экономические связи, понимают, что любой разрыв и даже ухудшение, охлаждение отношений неизбежно сказывается на благосостоянии людей. Наоборот, мы настроены на то, чтобы увеличивать количество этих кооперационных связей, совместных проектов. Поэтому я думаю, что этот кошмарный сон никогда не сбудется", - заявил <a href="http://ria.ru/person_galina-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Головченко</a> в эфире телеканала<a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> ОНТ</a>.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".В четверг генпрокуратура Белоруссии сообщила, что в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. В ведомстве считают, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576068045.html
https://ria.ru/20200820/1576018813.html
Вся их "программа" строится на одном - разрыв всех связей с Россией. а это самоубийство экономики Беларуси. ибо кроме России ваши товары и даром никому не нужны.
34
Координационный совет не выпускал никакой программы, сколько можно бредить?
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белоруссия
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светлана тихановская, галина головченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии назвал программу оппозиции "кошмарным сном"

21:43 20.08.2020
2341
© Sputnik / Виктор ТолочкоРоман Головченко
Роман Головченко
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко назвал программу оппозиционного координационного совета (КС) "кошмарным сном" для экономики республики.
"Мы видим, что строится так называемая программа не в пользу чего-то, а от противного – давайте уйдем оттуда (из интеграционных объединений – ред.), и тогда заживем хорошо. Но мы – те, кто реалисты и кто понимает, как функционирует государство, как функционируют экономические связи, понимают, что любой разрыв и даже ухудшение, охлаждение отношений неизбежно сказывается на благосостоянии людей. Наоборот, мы настроены на то, чтобы увеличивать количество этих кооперационных связей, совместных проектов. Поэтому я думаю, что этот кошмарный сон никогда не сбудется", - заявил Головченко в эфире телеканала ОНТ.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
В четверг генпрокуратура Белоруссии сообщила, что в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. В ведомстве считают, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяГалина ГоловченкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вся их "программа" строится на одном - разрыв всех связей с Россией. а это самоубийство экономики Беларуси. ибо кроме России ваши товары и даром никому не нужны.
20 августа, 21:45
Damir Aliev
2910013
Координационный совет не выпускал никакой программы, сколько можно бредить?
20 августа, 21:49
Pavel Kiryukhin
6000125
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