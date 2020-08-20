https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576068401.html

Премьер Белоруссии назвал программу оппозиции "кошмарным сном"

Премьер Белоруссии Роман Головченко назвал программу оппозиционного координационного совета (КС) "кошмарным сном" для экономики республики. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T21:43

2020-08-20T21:43

2020-08-20T21:43

протесты в белоруссии

светлана тихановская

галина головченко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> назвал программу оппозиционного координационного совета (КС) "кошмарным сном" для экономики республики."Мы видим, что строится так называемая программа не в пользу чего-то, а от противного – давайте уйдем оттуда (из интеграционных объединений – ред.), и тогда заживем хорошо. Но мы – те, кто реалисты и кто понимает, как функционирует государство, как функционируют экономические связи, понимают, что любой разрыв и даже ухудшение, охлаждение отношений неизбежно сказывается на благосостоянии людей. Наоборот, мы настроены на то, чтобы увеличивать количество этих кооперационных связей, совместных проектов. Поэтому я думаю, что этот кошмарный сон никогда не сбудется", - заявил <a href="http://ria.ru/person_galina-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Головченко</a> в эфире телеканала<a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> ОНТ</a>.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".В четверг генпрокуратура Белоруссии сообщила, что в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. В ведомстве считают, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200820/belorussiya-1576068045.html

https://ria.ru/20200820/1576018813.html

Damir Aliev Вся их "программа" строится на одном - разрыв всех связей с Россией. а это самоубийство экономики Беларуси. ибо кроме России ваши товары и даром никому не нужны. 34

Pavel Kiryukhin Координационный совет не выпускал никакой программы, сколько можно бредить? 32

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, галина головченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире