https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576066795.html

Оппозиция в Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа

Оппозиционный Координационный совет в Белоруссии опубликовал видеоролик с различными обещаниями белорусским силовикам, которыми противники власти пытаются их... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T20:41

2020-08-20T20:41

2020-08-20T20:41

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Оппозиционный Координационный совет в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> опубликовал видеоролик с различными обещаниями белорусским силовикам, которыми противники власти пытаются их привлечь на свою сторону – правоохранителям предлагают деньги, жильё, другую материальную и моральную поддержку."Если вы перейдете на сторону народа, если вы откажетесь выполнять преступный приказ, мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность, гарантируем справедливое отношение к вашим подразделениям, которые не станут выполнять преступный приказ", - сказала член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова в видеообращении.Член президиума КС заявила, что также в этом случае сотрудникам правоохранительных органов будет гарантирована "отмена долгов за образование, отмена контрактных долгов и других выплат, которые действующая власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов или отказывается выполнять преступный приказ". "Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ. Будем строить силовые структуры новой Беларуси из честных и достойных людей в погонах", - заявила Колесникова.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576057348.html

https://ria.ru/20200820/minsk-1576066642.html

Henri Mik Народ Беларуси победит. Беларусь без луки! 101

Тa Chernetsova Лукашенко выбран белорусами в президенты. 100

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире