Оппозиция в Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа
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МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Оппозиционный Координационный совет в Белоруссии опубликовал видеоролик с различными обещаниями белорусским силовикам, которыми противники власти пытаются их привлечь на свою сторону – правоохранителям предлагают деньги, жильё, другую материальную и моральную поддержку.
"Если вы перейдете на сторону народа, если вы откажетесь выполнять преступный приказ, мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность, гарантируем справедливое отношение к вашим подразделениям, которые не станут выполнять преступный приказ", - сказала член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова в видеообращении.
Член президиума КС заявила, что также в этом случае сотрудникам правоохранительных органов будет гарантирована "отмена долгов за образование, отмена контрактных долгов и других выплат, которые действующая власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов или отказывается выполнять преступный приказ". "Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ. Будем строить силовые структуры новой Беларуси из честных и достойных людей в погонах", - заявила Колесникова.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.