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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576066795.html
Оппозиция в Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа
Оппозиционный Координационный совет в Белоруссии опубликовал видеоролик с различными обещаниями белорусским силовикам, которыми противники власти пытаются их... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T20:41
2020-08-20T20:41
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг – РИА Новости.</strong> Оппозиционный Координационный совет в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> опубликовал видеоролик с различными обещаниями белорусским силовикам, которыми противники власти пытаются их привлечь на свою сторону – правоохранителям предлагают деньги, жильё, другую материальную и моральную поддержку."Если вы перейдете на сторону народа, если вы откажетесь выполнять преступный приказ, мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность, гарантируем справедливое отношение к вашим подразделениям, которые не станут выполнять преступный приказ", - сказала член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова в видеообращении.Член президиума КС заявила, что также в этом случае сотрудникам правоохранительных органов будет гарантирована "отмена долгов за образование, отмена контрактных долгов и других выплат, которые действующая власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов или отказывается выполнять преступный приказ". "Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ. Будем строить силовые структуры новой Беларуси из честных и достойных людей в погонах", - заявила Колесникова.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576057348.html
https://ria.ru/20200820/minsk-1576066642.html
Народ Беларуси победит. Беларусь без луки!
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Лукашенко выбран белорусами в президенты.
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Оппозиция в Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа

20:41 20.08.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoСотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Оппозиционный Координационный совет в Белоруссии опубликовал видеоролик с различными обещаниями белорусским силовикам, которыми противники власти пытаются их привлечь на свою сторону – правоохранителям предлагают деньги, жильё, другую материальную и моральную поддержку.
"Если вы перейдете на сторону народа, если вы откажетесь выполнять преступный приказ, мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность, гарантируем справедливое отношение к вашим подразделениям, которые не станут выполнять преступный приказ", - сказала член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова в видеообращении.
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Член президиума КС заявила, что также в этом случае сотрудникам правоохранительных органов будет гарантирована "отмена долгов за образование, отмена контрактных долгов и других выплат, которые действующая власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов или отказывается выполнять преступный приказ". "Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ. Будем строить силовые структуры новой Беларуси из честных и достойных людей в погонах", - заявила Колесникова.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Обсудить 117
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Народ Беларуси победит. Беларусь без луки!
20 августа, 20:48
HMHenri Mik
16400477
Лукашенко выбран белорусами в президенты.
20 августа, 20:49
ТCТa Chernetsova
8920009
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