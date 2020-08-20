https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576063704.html

Бывшая участница КС Белоруссии заявила, что испугалась пыток

Одна из участниц оппозиционного координационного совета Белоруссии, литературовед и педагог Анна Северинец, объяснила РИА Новости свой выход из него непринятием РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T19:26

2020-08-20T19:26

2020-08-20T19:26

протесты в белоруссии

светлана тихановская

генеральная прокуратура белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Одна из участниц оппозиционного координационного совета Белоруссии, литературовед и педагог Анна Северинец, объяснила РИА Новости свой выход из него непринятием стратегии КС и боязнью пыток в случае ареста.В четверг <a href="https://ria.ru/organization__365" target="_blank">генпрокуратура Белоруссии</a> сообщила, что в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. В ведомстве считают, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. При этом в генпрокуратуре сообщали, что, понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявили о выходе из состава КС и несогласии с целями его деятельности."Не приняла стратегию", - заявила Северинец РИА Новости, отвечая на вопрос о причинах своего выхода из оппозиционного совета.По словам Северинец, ей хотелось бы увидеть позицию КС более жесткого и радикального характера.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1576003275.html

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ralf4002 А жидковатые революционеры-то, однако... 13

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, генеральная прокуратура белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире