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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576063704.html
Бывшая участница КС Белоруссии заявила, что испугалась пыток
Одна из участниц оппозиционного координационного совета Белоруссии, литературовед и педагог Анна Северинец, объяснила РИА Новости свой выход из него непринятием РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:26
2020-08-20T19:26
протесты в белоруссии
светлана тихановская
генеральная прокуратура белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Одна из участниц оппозиционного координационного совета Белоруссии, литературовед и педагог Анна Северинец, объяснила РИА Новости свой выход из него непринятием стратегии КС и боязнью пыток в случае ареста.В четверг <a href="https://ria.ru/organization__365" target="_blank">генпрокуратура Белоруссии</a> сообщила, что в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. В ведомстве считают, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. При этом в генпрокуратуре сообщали, что, понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявили о выходе из состава КС и несогласии с целями его деятельности."Не приняла стратегию", - заявила Северинец РИА Новости, отвечая на вопрос о причинах своего выхода из оппозиционного совета.По словам Северинец, ей хотелось бы увидеть позицию КС более жесткого и радикального характера.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1576003275.html
Хотела жёсткого и радикального, но побоялась жёского и радикального в ответ... ))
24
А жидковатые революционеры-то, однако...
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, генеральная прокуратура белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Бывшая участница КС Белоруссии заявила, что испугалась пыток

19:26 20.08.2020
1887
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции перед следственным изолятором No1 на улице Володарского в Минске
Участники несанкционированной акции перед следственным изолятором No1 на улице Володарского в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Одна из участниц оппозиционного координационного совета Белоруссии, литературовед и педагог Анна Северинец, объяснила РИА Новости свой выход из него непринятием стратегии КС и боязнью пыток в случае ареста.
В четверг генпрокуратура Белоруссии сообщила, что в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. В ведомстве считают, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. При этом в генпрокуратуре сообщали, что, понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявили о выходе из состава КС и несогласии с целями его деятельности.
"Не приняла стратегию", - заявила Северинец РИА Новости, отвечая на вопрос о причинах своего выхода из оппозиционного совета.
По словам Северинец, ей хотелось бы увидеть позицию КС более жесткого и радикального характера.

Кроме того, как отметила собеседница агентства, "совету пригрозили уголовной статьей еще позавчера", и она начала опасаться пыток в случае своего ареста. "А как не опасаться, если у нас тысячи людей подверглись нечеловеческим истязаниям после протестов 9 и 10 августа. У нас тут тридцать седьмой (год – ред.) в самом чистом виде", - сказала она.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти из 70 человек, в президиум вошли семь человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Вчера, 08:00
Совет Тихановской. Чьими силами обеспечат трансфер власти в Белоруссии
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77513412
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяГенеральная прокуратура БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Хотела жёсткого и радикального, но побоялась жёского и радикального в ответ... ))
20 августа, 19:40
Ярослав Погодин
1480002
А жидковатые революционеры-то, однако...
20 августа, 19:32
rralf4002
750001
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