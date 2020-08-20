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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576060892.html
Оппозиция в Литве выступила за санкции против белорусских силовиков
Лидер оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Габриэлюс Ландсбергис предложил внести в санкционный список страны 300 РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T18:30
2020-08-20T18:30
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>ВИЛЬНЮС, 20 авг - РИА Новости.</strong> Лидер оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Габриэлюс Ландсбергис предложил внести в санкционный список страны 300 сотрудников министерства внутренних дел Белоруссии, которых президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> наградил медалями "За безупречную службу", передает <a href="https://lt.sputniknews.ru/politics/20200820/12929436/V-Litve-predlozhili-vvesti-sanktsii-protiv-esche-300-grazhdan-Belorussii.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Литва</a>.Ранее Лукашенко подписал указ о награждении более 300 сотрудников министерства внутренних дел медалями "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени. Указ о награждении "за образцовое исполнение служебных обязанностей" содержит 25 страниц и был подписан 13 августа. МВД республики сообщало, что материалы на награждение сотрудников внутренних дел Белоруссии направили задолго до выборов главы государства, еще в марте.По словам Ландсбергиса, "используя действующий в <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литве</a> "закон Магнитского", который вводит санкции в отношении лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, у нас есть возможность оперативно принимать национальные решения в ответ на репрессии в соседней Белоруссии". "Как мы подчеркивали в предложениях по первоначальному списку, он, конечно, не является окончательным, он должен постоянно расширяться и дополняться. Мы должны подать четкий сигнал представителям режима и силовым структурам, что их поддержка и лояльность режиму Лукашенко не останется без оценки", - приводит Sputnik слова лидера оппозиционной партии.Ранее Сейм Литвы принял резолюцию, которая не признает президентские выборы в Белоруссии, а Александра Лукашенко - ее законным лидером. <a href="https://ria.ru/organization_MID_Litvy" target="_blank">МИД Литвы</a> подготовил список из 32 человек, включая Лукашенко, против которых могут быть введены санкции. По данным Sputnik, как заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, перечень уже передали на утверждение министерству внутренних дел республики. Ограничения будут касаться только запрета на въезд. В свою очередь, консерваторы предлагали ввести санкции против 39 представителей белорусской политической элиты, в том числе против Лукашенко и его сыновей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575941535.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Оппозиция в Литве выступила за санкции против белорусских силовиков

18:30 20.08.2020
481
© РИА Новости / Надежда КульбинеВильнюс
Вильнюс
© РИА Новости / Надежда Кульбине
ВИЛЬНЮС, 20 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Габриэлюс Ландсбергис предложил внести в санкционный список страны 300 сотрудников министерства внутренних дел Белоруссии, которых президент Александр Лукашенко наградил медалями "За безупречную службу", передает Sputnik Литва.
Ранее Лукашенко подписал указ о награждении более 300 сотрудников министерства внутренних дел медалями "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени. Указ о награждении "за образцовое исполнение служебных обязанностей" содержит 25 страниц и был подписан 13 августа. МВД республики сообщало, что материалы на награждение сотрудников внутренних дел Белоруссии направили задолго до выборов главы государства, еще в марте.

"С инициативой он обратился к премьеру (литвы - ред.) Саулюсу Сквернялису, министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу и главе МВД Рите Тамашунене. Лидер консерваторов просит включить эти 300 человек в национальный список тех, кому запрещен въезд в Литву, вместе с теми 39 белорусами, которых партия предлагала внести раньше", - говорится в сообщении агентства.

По словам Ландсбергиса, "используя действующий в Литве "закон Магнитского", который вводит санкции в отношении лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, у нас есть возможность оперативно принимать национальные решения в ответ на репрессии в соседней Белоруссии". "Как мы подчеркивали в предложениях по первоначальному списку, он, конечно, не является окончательным, он должен постоянно расширяться и дополняться. Мы должны подать четкий сигнал представителям режима и силовым структурам, что их поддержка и лояльность режиму Лукашенко не останется без оценки", - приводит Sputnik слова лидера оппозиционной партии.
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Ранее Сейм Литвы принял резолюцию, которая не признает президентские выборы в Белоруссии, а Александра Лукашенко - ее законным лидером. МИД Литвы подготовил список из 32 человек, включая Лукашенко, против которых могут быть введены санкции. По данным Sputnik, как заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, перечень уже передали на утверждение министерству внутренних дел республики. Ограничения будут касаться только запрета на въезд. В свою очередь, консерваторы предлагали ввести санкции против 39 представителей белорусской политической элиты, в том числе против Лукашенко и его сыновей.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
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