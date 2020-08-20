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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576055987.html
Координационный совет белорусской оппозиции объявил о своем расширении
Координационный совет оппозиции Белоруссии сообщил, что расширил свой состав. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T17:11
2020-08-20T17:20
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> сообщил, что расширил свой состав."Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса", - говорится в сообщении совета в Telegram.Координационный совет не уточнил, сколько членов в нем будет теперь. Ранее совет состоял из 70 человек.Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием координационного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Сам совет заявлял, что не ставит целью захват власти и изменение конституционного строя, не имеет политической программы и политических целей.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576052438.html
Кухарок...
15
Принимают всех желающих?)))))))
12
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

Координационный совет белорусской оппозиции объявил о своем расширении

17:11 20.08.2020 (обновлено: 17:20 20.08.2020)
2573
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Координационный совет оппозиции Белоруссии сообщил, что расширил свой состав.
"Принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса", - говорится в сообщении совета в Telegram.
Координационный совет не уточнил, сколько членов в нем будет теперь. Ранее совет состоял из 70 человек.
Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием координационного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Сам совет заявлял, что не ставит целью захват власти и изменение конституционного строя, не имеет политической программы и политических целей.
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Вчера, 16:48Протесты в Белоруссии
КС оппозиции Белоруссии убрал с сайта фамилии своих членов
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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"Стою перед вами на коленях". Митинг в поддержку Александра Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Сегодня в Минске состоялась акция в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
1 из 10

Сегодня в Минске состоялась акция в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Митинг прошел на площади Независимости возле Дома правительства. Ближе к началу акции все входы были перекрыты.

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
2 из 10

Митинг прошел на площади Независимости возле Дома правительства. Ближе к началу акции все входы были перекрыты.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Лукашенко вышел к собравшимся и поблагодарил сторонников, которые "никогда его не подводили".

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
3 из 10

Лукашенко вышел к собравшимся и поблагодарил сторонников, которые "никогда его не подводили".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Он отметил, что позвал всех на этот митинг не для собственной защиты, а для защиты Родины и своих семей.

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
4 из 10

Он отметил, что позвал всех на этот митинг не для собственной защиты, а для защиты Родины и своих семей.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Президент признался, что "не отдаст" оппонентам страну даже после своей смерти.

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске
5 из 10

Президент признался, что "не отдаст" оппонентам страну даже после своей смерти.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Он также призвал оппозицию "не трогать" журналистов, врачей и учителей, иначе обидчики "ответят сполна".

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
6 из 10

Он также призвал оппозицию "не трогать" журналистов, врачей и учителей, иначе обидчики "ответят сполна".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

"Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили", — заключил Лукашенко.

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
7 из 10

"Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили", — заключил Лукашенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Поддержать отца пришел и младший сын президента Николай.

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на митинге, организованном в поддержку А. Лукашенко на площади Независимости в Минске
8 из 10

Поддержать отца пришел и младший сын президента Николай.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

На митинге выступили также представители ОМОНа.

Замкомандира ОМОНа Иван Юрков выступает на митинге в поддержку Александра Лукашенко
9 из 10

На митинге выступили также представители ОМОНа.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Sergei Grits

Митинг продолжался около полутора часов. По данным МВД, на нем присутствовали около 65 тысяч человек.

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
10 из 10

Митинг продолжался около полутора часов. По данным МВД, на нем присутствовали около 65 тысяч человек.

© AP Photo / Sergei Grits
1 из 10

Сегодня в Минске состоялась акция в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 10

Митинг прошел на площади Независимости возле Дома правительства. Ближе к началу акции все входы были перекрыты.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
3 из 10

Лукашенко вышел к собравшимся и поблагодарил сторонников, которые "никогда его не подводили".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
4 из 10

Он отметил, что позвал всех на этот митинг не для собственной защиты, а для защиты Родины и своих семей.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Президент признался, что "не отдаст" оппонентам страну даже после своей смерти.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
6 из 10

Он также призвал оппозицию "не трогать" журналистов, врачей и учителей, иначе обидчики "ответят сполна".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
7 из 10

"Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили", — заключил Лукашенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 10

Поддержать отца пришел и младший сын президента Николай.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
9 из 10

На митинге выступили также представители ОМОНа.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 10

Митинг продолжался около полутора часов. По данным МВД, на нем присутствовали около 65 тысяч человек.

© AP Photo / Sergei Grits
1429121260
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Кухарок...
20 августа, 17:30
ВМВиталий Мальков
690000
Принимают всех желающих?)))))))
20 августа, 17:18
ВАВиктор А
390000
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