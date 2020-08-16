"Стою перед вами на коленях". Митинг в поддержку Александра Лукашенко

Сегодня в Минске состоялась акция в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Сегодня в Минске состоялась акция в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Митинг прошел на площади Независимости возле Дома правительства. Ближе к началу акции все входы были перекрыты.
Митинг прошел на площади Независимости возле Дома правительства. Ближе к началу акции все входы были перекрыты.
Лукашенко вышел к собравшимся и поблагодарил сторонников, которые "никогда его не подводили".
Лукашенко вышел к собравшимся и поблагодарил сторонников, которые "никогда его не подводили".
Он отметил, что позвал всех на этот митинг не для собственной защиты, а для защиты Родины и своих семей.
Он отметил, что позвал всех на этот митинг не для собственной защиты, а для защиты Родины и своих семей.
Президент признался, что "не отдаст" оппонентам страну даже после своей смерти.
Президент признался, что "не отдаст" оппонентам страну даже после своей смерти.
Он также призвал оппозицию "не трогать" журналистов, врачей и учителей, иначе обидчики "ответят сполна".
Он также призвал оппозицию "не трогать" журналистов, врачей и учителей, иначе обидчики "ответят сполна".
"Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили", — заключил Лукашенко.
"Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили", — заключил Лукашенко.
Поддержать отца пришел и младший сын президента Николай.
Поддержать отца пришел и младший сын президента Николай.
На митинге выступили также представители ОМОНа.
Митинг продолжался около полутора часов. По данным МВД, на нем присутствовали около 65 тысяч человек.
Митинг продолжался около полутора часов. По данным МВД, на нем присутствовали около 65 тысяч человек.