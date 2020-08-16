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"Стою перед вами на коленях". Митинг в поддержку Александра Лукашенко
РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T20:46
александр лукашенко
белоруссия
выборы
в мире
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47
Во первых у нас нет чернокожих, а во вторых за 26 лет можно и стать один раз на колени перед своим народом. Всё таки Лукашенко лучший президент, чем остальные кандидаты-демократы.
26
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белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575855606_0:0:3104:1746_1400x0_80_0_0_6a19bcd64418b9887ce12d39fa8c4f27.jpg
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РИА Новости
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60
александр лукашенко, белоруссия, выборы, в мире, фото

"Стою перед вами на коленях". Митинг в поддержку Александра Лукашенко

16:31 16.08.2020 (обновлено: 20:46 16.08.2020)
5922
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Сегодня в Минске состоялась акция в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
1 из 10

Сегодня в Минске состоялась акция в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Митинг прошел на площади Независимости возле Дома правительства. Ближе к началу акции все входы были перекрыты.

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
2 из 10

Митинг прошел на площади Независимости возле Дома правительства. Ближе к началу акции все входы были перекрыты.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Лукашенко вышел к собравшимся и поблагодарил сторонников, которые "никогда его не подводили".

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
3 из 10

Лукашенко вышел к собравшимся и поблагодарил сторонников, которые "никогда его не подводили".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Он отметил, что позвал всех на этот митинг не для собственной защиты, а для защиты Родины и своих семей.

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
4 из 10

Он отметил, что позвал всех на этот митинг не для собственной защиты, а для защиты Родины и своих семей.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Президент признался, что "не отдаст" оппонентам страну даже после своей смерти.

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии А. Лукашенко в Минске
5 из 10

Президент признался, что "не отдаст" оппонентам страну даже после своей смерти.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Он также призвал оппозицию "не трогать" журналистов, врачей и учителей, иначе обидчики "ответят сполна".

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
6 из 10

Он также призвал оппозицию "не трогать" журналистов, врачей и учителей, иначе обидчики "ответят сполна".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

"Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили", — заключил Лукашенко.

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
7 из 10

"Большое вам спасибо! Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни! Вы этого заслужили", — заключил Лукашенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Поддержать отца пришел и младший сын президента Николай.

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на митинге, организованном в поддержку А. Лукашенко на площади Независимости в Минске
8 из 10

Поддержать отца пришел и младший сын президента Николай.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

На митинге выступили также представители ОМОНа.

Замкомандира ОМОНа Иван Юрков выступает на митинге в поддержку Александра Лукашенко
9 из 10

На митинге выступили также представители ОМОНа.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© AP Photo / Sergei Grits

Митинг продолжался около полутора часов. По данным МВД, на нем присутствовали около 65 тысяч человек.

Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
10 из 10

Митинг продолжался около полутора часов. По данным МВД, на нем присутствовали около 65 тысяч человек.

© AP Photo / Sergei Grits
2831844597
Обсудить 18
Александр ЛукашенкоБелоруссияВыборыВ мире
Популярные комментарии
Свозили автобусами бюджетников со всей страны. Про 65 тысяч враньё
16 августа, 17:43
Ирэн Мирная
17010128
Во первых у нас нет чернокожих, а во вторых за 26 лет можно и стать один раз на колени перед своим народом. Всё таки Лукашенко лучший президент, чем остальные кандидаты-демократы.
16 августа, 17:25
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