https://ria.ru/20200820/ogranicheniya-1576055283.html

В МИД напомнили об ограничениях на въезд в Россию для иностранцев

МИД РФ напоминает иностранным гражданам, что на въезд в Россию действуют ограничения, предусмотренные соответствующим распоряжением правительства в связи с... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T17:01

2020-08-20T17:01

2020-08-20T17:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

турция

швейцария

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> напоминает иностранным гражданам, что на въезд в Россию действуют ограничения, предусмотренные соответствующим распоряжением правительства в связи с пандемией коронавируса, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> на брифинге."Для иностранных граждан, напомню, продолжают действовать ограничения на въезд в РФ, которые предусмотрены распоряжением правительства РФ от 16 марта, постановление номер 635", - сказала она.При этом, по ее словам, "при наличии соответствующих документально подтвержденных оснований по упомянутому распоряжению ряд категорий имеют полное право воспользоваться регулярными рейсами даже не будучи гражданами <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, Британии и <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a> и не имея вида на жительство в этих государствах".Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританией</a>, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбул</a>, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазия</a> сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа РФ возобновила авиасообщение со Швейцарией.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200820/1576042903.html

https://ria.ru/20200817/1575859122.html

россия

великобритания

турция

швейцария

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, турция, швейцария, общество