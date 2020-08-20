Нижегородец выкинул в мусор отложенные на автомобиль деньги
19:36 20.08.2020 (обновлено: 19:45 20.08.2020)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Жителю Нижнего Новгорода помогли отыскать крупную сумму денег после того, как ее по ошибке выбросили в мусорный контейнер, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Житель Сормовского района Нижнего Новгорода обратился к региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с просьбой вернуть ценный пакет, который, по его словам, случайно попал в мусорный контейнер. В нем находилась крупная сумма денег, которую семья копила на машину. Мужчина перепутал пакет с деньгами с мусором и выбросил его. Когда пропажу обнаружили, мусоровоз уже вывез отходы из контейнера.
"По программе мониторинга вывоза отходов на базе ГЛОНАСС была отслежена траектория движения мусоровоза от контейнера до мусороперегрузочной станции с линией сортировки твердых коммунальных отходов. Машину удалось перехватить до разгрузки, благодаря чему площадь поиска сузилась до объема мусоровоза - ТКО складировали на отдельную площадку. Необходимый пакет удалось найти достаточно быстро благодаря его подробному описанию", - говорится в сообщении.
Владелец находки поблагодарил регионального оператора за оперативность в спасении семейного бюджета. Как рассказали в компании, с просьбами найти случайно выброшенные ценные вещи нижегородцы обращаются не редко, но случай с крупной суммой денег - первый. Отмечается, что купюры при транспортировке в мусоровозе пострадали незначительно.
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