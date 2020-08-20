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Нижегородец выкинул в мусор отложенные на автомобиль деньги
Жителю Нижнего Новгорода помогли отыскать крупную сумму денег после того, как ее по ошибке выбросили в мусорный контейнер, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:36
2020-08-20T19:45
глонасс (система навигации)
нижний новгород
нижегородская область
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости.</strong> Жителю <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> помогли отыскать крупную сумму денег после того, как ее по ошибке выбросили в мусорный контейнер, сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>.Житель Сормовского района Нижнего Новгорода обратился к региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с просьбой вернуть ценный пакет, который, по его словам, случайно попал в мусорный контейнер. В нем находилась крупная сумма денег, которую семья копила на машину. Мужчина перепутал пакет с деньгами с мусором и выбросил его. Когда пропажу обнаружили, мусоровоз уже вывез отходы из контейнера."По программе мониторинга вывоза отходов на базе <a href="http://ria.ru/product_/" target="_blank" data-auto="true">ГЛОНАСС</a> была отслежена траектория движения мусоровоза от контейнера до мусороперегрузочной станции с линией сортировки твердых коммунальных отходов. Машину удалось перехватить до разгрузки, благодаря чему площадь поиска сузилась до объема мусоровоза - ТКО складировали на отдельную площадку. Необходимый пакет удалось найти достаточно быстро благодаря его подробному описанию", - говорится в сообщении.Владелец находки поблагодарил регионального оператора за оперативность в спасении семейного бюджета. Как рассказали в компании, с просьбами найти случайно выброшенные ценные вещи нижегородцы обращаются не редко, но случай с крупной суммой денег - первый. Отмечается, что купюры при транспортировке в мусоровозе пострадали незначительно.
https://radiosputnik.ria.ru/20191228/1562978933.html
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нижний новгород
нижегородская область
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глонасс (система навигации), нижний новгород, нижегородская область, общество

Нижегородец выкинул в мусор отложенные на автомобиль деньги

19:36 20.08.2020 (обновлено: 19:45 20.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Жителю Нижнего Новгорода помогли отыскать крупную сумму денег после того, как ее по ошибке выбросили в мусорный контейнер, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Житель Сормовского района Нижнего Новгорода обратился к региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с просьбой вернуть ценный пакет, который, по его словам, случайно попал в мусорный контейнер. В нем находилась крупная сумма денег, которую семья копила на машину. Мужчина перепутал пакет с деньгами с мусором и выбросил его. Когда пропажу обнаружили, мусоровоз уже вывез отходы из контейнера.
"По программе мониторинга вывоза отходов на базе ГЛОНАСС была отслежена траектория движения мусоровоза от контейнера до мусороперегрузочной станции с линией сортировки твердых коммунальных отходов. Машину удалось перехватить до разгрузки, благодаря чему площадь поиска сузилась до объема мусоровоза - ТКО складировали на отдельную площадку. Необходимый пакет удалось найти достаточно быстро благодаря его подробному описанию", - говорится в сообщении.
Владелец находки поблагодарил регионального оператора за оперативность в спасении семейного бюджета. Как рассказали в компании, с просьбами найти случайно выброшенные ценные вещи нижегородцы обращаются не редко, но случай с крупной суммой денег - первый. Отмечается, что купюры при транспортировке в мусоровозе пострадали незначительно.
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90372102
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ГЛОНАСС (система навигации)Нижний НовгородНижегородская областьОбщество
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