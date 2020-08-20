Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200820/monastyr-1576062528.html
Эксперт считает, что ситуация в Среднеуральском монастыре разрешится сама
Захваченному схимонахом Сергием (Романовым) Среднеуральскому женскому монастырю не грозит штурм, сторонники скандального экс-схиигумена сами выставят его из... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T18:53
2020-08-20T18:53
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
роман силантьев
москва
свердловская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575849888_0:120:2883:1742_1400x0_80_0_0_a68d52102867ef0c401c2b760eedb07e.jpg
<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.</strong> Захваченному схимонахом Сергием (Романовым) Среднеуральскому женскому монастырю не грозит штурм, сторонники скандального экс-схиигумена сами выставят его из обители, считает директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>.Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл перевел монахинь и послушниц из <a href="https://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monast" target="_blank">Среднеуральского монастыря</a>, захваченного схимонахом Сергием (Романовым), в другие обители. Сам отец Сергий после этого призвал своих сторонников выйти на крестный ход "в защиту монастыря". В Екатеринбургской епархии в свою очередь сообщили, что туда поступают звонки от родственников насельниц с просьбой о помощи – по мнению близких, монахини запуганы и указы правящего архиерея до них доводятся в искаженном виде. При этом некоторые пользователи соцсетей сообщили о якобы готовящемся "штурме" монастыря.По мнению Силантьева, ни о каком штурме со стороны силовиков или представителей Церкви речи идти не может – ситуация разрешится сама собой при участии самих сторонников схимонаха Сергия."Я подозреваю, что просто ждут, пока максимально все стагнирует и деградирует, когда все, кто хотят, оттуда (из монастыря – ред.) уйдут, а потом я совершено не исключаю факта, что те люди с криминальным прошлым и настоящим, которые там сейчас заправляют, в обмен на сделку со следствием, сами же и выдадут основных фигурантов, безо всякого штурма", - сказал Силантьев.Он предположил, что рано или поздно эти людям "сделают такие намеки и предложат такой вариант". "Учитывая их психологию, это более чем возможно. Чтобы спасти себя, они запросто это сделают. Посмотрим, как это будет", - отметил правозащитник, добавив, что время играет против Сергия и его сторонников.Митрополит Кирилл ранее указал схимонаху <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">Сергию </a>покинуть Среднеуральский монастырь и отправиться в мужской скит рядом с Ганиной Ямой, однако Романов отказался подчиниться.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Закрывающих храмы по стране он проклял. Из-за этих высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
https://ria.ru/20200813/1575669126.html
https://ria.ru/20200809/1575552158.html
https://ria.ru/20200820/1576033658.html
москва
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575849888_152:0:2883:2048_1400x0_80_0_0_85f44da23d44dcbdbbb5fab925ef8ddc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, роман силантьев, москва, свердловская область, общество

Эксперт считает, что ситуация в Среднеуральском монастыре разрешится сама

18:53 20.08.2020
922
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМонахини на территории Среднеуральского женского монастыря. Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери "Спорительница хлебов", основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря. Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери Спорительница хлебов, основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Захваченному схимонахом Сергием (Романовым) Среднеуральскому женскому монастырю не грозит штурм, сторонники скандального экс-схиигумена сами выставят его из обители, считает директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев.
Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл перевел монахинь и послушниц из Среднеуральского монастыря, захваченного схимонахом Сергием (Романовым), в другие обители. Сам отец Сергий после этого призвал своих сторонников выйти на крестный ход "в защиту монастыря". В Екатеринбургской епархии в свою очередь сообщили, что туда поступают звонки от родственников насельниц с просьбой о помощи – по мнению близких, монахини запуганы и указы правящего архиерея до них доводятся в искаженном виде. При этом некоторые пользователи соцсетей сообщили о якобы готовящемся "штурме" монастыря.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря
13 августа, 08:00Религия и мировоззрение
Почему мятежный схимонах Сергий скрывает, что творится в монастыре
По мнению Силантьева, ни о каком штурме со стороны силовиков или представителей Церкви речи идти не может – ситуация разрешится сама собой при участии самих сторонников схимонаха Сергия.
"Я подозреваю, что просто ждут, пока максимально все стагнирует и деградирует, когда все, кто хотят, оттуда (из монастыря – ред.) уйдут, а потом я совершено не исключаю факта, что те люди с криминальным прошлым и настоящим, которые там сейчас заправляют, в обмен на сделку со следствием, сами же и выдадут основных фигурантов, безо всякого штурма", - сказал Силантьев.
Он предположил, что рано или поздно эти людям "сделают такие намеки и предложат такой вариант". "Учитывая их психологию, это более чем возможно. Чтобы спасти себя, они запросто это сделают. Посмотрим, как это будет", - отметил правозащитник, добавив, что время играет против Сергия и его сторонников.
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря
9 августа, 14:56
Бывшие воспитанники захваченного монастыря раскрыли подробности избиений
Митрополит Кирилл ранее указал схимонаху Сергию покинуть Среднеуральский монастырь и отправиться в мужской скит рядом с Ганиной Ямой, однако Романов отказался подчиниться.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Закрывающих храмы по стране он проклял. Из-за этих высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.
В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Вчера, 13:30Религия и мировоззрение
Сторонники Сергия отреагировали на перевод монахинь в другие обители
331111
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСхимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеРоман СилантьевМоскваСвердловская областьОбщество
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов устроил скандал в суде
Соловецкий монастырь
Патриарх Кирилл заявил об игнорировании РПЦ в вопросе сохранения Соловков
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
В Госдуме назвали план Зеленского по "возвращению" Крыма сказкой
Депутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ)
Депутат Тайсаев снова получил положительный тест на COVID-19
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
Решение о транспортировке Навального примет консилиум, сообщил источник
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
Космонавт рассказал, как на МКС будут искать утечку воздуха
Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Самым богатым среди заместителей мэра Москвы стал Ликсутов
Журналисты на территории омской БСМП № 1, где в токсикореанимации находится политик Алексей Навальный
В США следят за ситуацией с Навальным
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Глава МИД Эстонии обсудил с Тихановской происходящее в Белоруссии
Последствия пожара в Орегоне
В Орегоне объявили режим ЧП из-за угрозы пожаров
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названа одна из версий инцидента с Навальным
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
Стали известны доходы Собянина за 2019 год
Ректор Тверского государственного медицинского университета Леся Чичановская
Муж ректора вуза в Твери задекларировал 216 земельных участков
Вильнюс
Оппозиция в Литве выступила за санкции против белорусских силовиков
Алексей Навальный
У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния