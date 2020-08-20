https://ria.ru/20200820/monastyr-1576062528.html

Эксперт считает, что ситуация в Среднеуральском монастыре разрешится сама

Захваченному схимонахом Сергием (Романовым) Среднеуральскому женскому монастырю не грозит штурм, сторонники скандального экс-схиигумена сами выставят его из... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T18:53

2020-08-20T18:53

2020-08-20T18:53

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

схимонах сергий (николай романов)

новости - религия и мировоззрение

роман силантьев

москва

свердловская область

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.</strong> Захваченному схимонахом Сергием (Романовым) Среднеуральскому женскому монастырю не грозит штурм, сторонники скандального экс-схиигумена сами выставят его из обители, считает директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>.Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл перевел монахинь и послушниц из <a href="https://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monast" target="_blank">Среднеуральского монастыря</a>, захваченного схимонахом Сергием (Романовым), в другие обители. Сам отец Сергий после этого призвал своих сторонников выйти на крестный ход "в защиту монастыря". В Екатеринбургской епархии в свою очередь сообщили, что туда поступают звонки от родственников насельниц с просьбой о помощи – по мнению близких, монахини запуганы и указы правящего архиерея до них доводятся в искаженном виде. При этом некоторые пользователи соцсетей сообщили о якобы готовящемся "штурме" монастыря.По мнению Силантьева, ни о каком штурме со стороны силовиков или представителей Церкви речи идти не может – ситуация разрешится сама собой при участии самих сторонников схимонаха Сергия."Я подозреваю, что просто ждут, пока максимально все стагнирует и деградирует, когда все, кто хотят, оттуда (из монастыря – ред.) уйдут, а потом я совершено не исключаю факта, что те люди с криминальным прошлым и настоящим, которые там сейчас заправляют, в обмен на сделку со следствием, сами же и выдадут основных фигурантов, безо всякого штурма", - сказал Силантьев.Он предположил, что рано или поздно эти людям "сделают такие намеки и предложат такой вариант". "Учитывая их психологию, это более чем возможно. Чтобы спасти себя, они запросто это сделают. Посмотрим, как это будет", - отметил правозащитник, добавив, что время играет против Сергия и его сторонников.Митрополит Кирилл ранее указал схимонаху <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">Сергию </a>покинуть Среднеуральский монастырь и отправиться в мужской скит рядом с Ганиной Ямой, однако Романов отказался подчиниться.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Закрывающих храмы по стране он проклял. Из-за этих высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.

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https://ria.ru/20200809/1575552158.html

https://ria.ru/20200820/1576033658.html

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