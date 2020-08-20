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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200820/monakhini-1576056998.html
Большинство монахинь остаются в Среднеуральской обители, заявил эксперт
Большая часть монахинь по-прежнему остается в Среднеуральском женском монастыре, предположительно, это около сотни насельниц, сообщил в четверг РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T17:31
2020-08-20T17:31
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
роман силантьев
москва
свердловская область
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг – РИА Новости.</strong> Большая часть монахинь по-прежнему остается в <a href="https://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monast" target="_blank">Среднеуральском женском монастыре</a>, предположительно, это около сотни насельниц, сообщил в четверг РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>.Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл перевел монахинь и послушниц из Среднеуральского монастыря, захваченного схимонахом Сергием (Романовым), в другие обители. В епархии сообщили РИА Новости, что принять их готовы семь женских монастырей <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>. До этого монастырь покинула его игумения Варвара (Крыгина) вместе с несколькими сестрами обители, в знак протеста против действий бывшего духовника монастыря.По словам Силантьева, оставшихся монахинь никто не будет насильно переводить в другие обители – они сами должны изъявить послушание своему правящему архиерею и исполнить его благословение."Насильно не будут переводить. Собственно, если монахиня не подчиняется священноначалию, она перестает быть монахиней. Это все-таки монастырь… Дисциплина крайне важна в этом деле", - сказал Силантьев.Отвечая на вопрос о том, сколько насельниц до сих пор остается в монастыре, он предположил, что "порядка сотни"."Хотя сложно понять, все ли они местные или кто-то прибился из других мест, все ли они реально монахини, в каком они статусе, или это просто послушницы, которые себя монахинями считают. Может, кого-то постригли они за это время, и сколько в скитах находится, неизвестно. Но большая часть, которые были, там и остаются, это факт", - признал эксперт.Комментируя намерение сторонников схимонаха <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">Сергия </a>проводить ежедневные крестные ходы вокруг Екатеринбургской епархии, собеседник агентства заметил, что эта идея ему "особенно нравится ввиду того, что это технически невозможно: география не позволяет". "Епархия к кладбищу примыкает, а на кладбище не уверен, что их пустят", - пояснил Силантьев.По его мнению, нельзя рассматривать всерьез и требование протестующих добиться на подобных мероприятиях личной встречи с митрополитом Кириллом. "Пусть они определятся: они же давно его низложили, объявили лжемитрополитом и врагом Церкви – зачем они требуют с ним встречи? У них когнитивный диссонанс в головах", - считает религиовед.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Закрывающих храмы по стране он проклял. Из-за этих высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
https://ria.ru/20200813/1575669126.html
https://ria.ru/20200809/1575552158.html
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среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, роман силантьев, москва, свердловская область, общество

Большинство монахинь остаются в Среднеуральской обители, заявил эксперт

17:31 20.08.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМонахиня на территории Среднеуральского женского монастыря
Монахиня на территории Среднеуральского женского монастыря
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Большая часть монахинь по-прежнему остается в Среднеуральском женском монастыре, предположительно, это около сотни насельниц, сообщил в четверг РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.
Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл перевел монахинь и послушниц из Среднеуральского монастыря, захваченного схимонахом Сергием (Романовым), в другие обители. В епархии сообщили РИА Новости, что принять их готовы семь женских монастырей Свердловской области. До этого монастырь покинула его игумения Варвара (Крыгина) вместе с несколькими сестрами обители, в знак протеста против действий бывшего духовника монастыря.
По словам Силантьева, оставшихся монахинь никто не будет насильно переводить в другие обители – они сами должны изъявить послушание своему правящему архиерею и исполнить его благословение.
"Насильно не будут переводить. Собственно, если монахиня не подчиняется священноначалию, она перестает быть монахиней. Это все-таки монастырь… Дисциплина крайне важна в этом деле", - сказал Силантьев.
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Отвечая на вопрос о том, сколько насельниц до сих пор остается в монастыре, он предположил, что "порядка сотни".
"Хотя сложно понять, все ли они местные или кто-то прибился из других мест, все ли они реально монахини, в каком они статусе, или это просто послушницы, которые себя монахинями считают. Может, кого-то постригли они за это время, и сколько в скитах находится, неизвестно. Но большая часть, которые были, там и остаются, это факт", - признал эксперт.
Комментируя намерение сторонников схимонаха Сергия проводить ежедневные крестные ходы вокруг Екатеринбургской епархии, собеседник агентства заметил, что эта идея ему "особенно нравится ввиду того, что это технически невозможно: география не позволяет". "Епархия к кладбищу примыкает, а на кладбище не уверен, что их пустят", - пояснил Силантьев.
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По его мнению, нельзя рассматривать всерьез и требование протестующих добиться на подобных мероприятиях личной встречи с митрополитом Кириллом. "Пусть они определятся: они же давно его низложили, объявили лжемитрополитом и врагом Церкви – зачем они требуют с ним встречи? У них когнитивный диссонанс в головах", - считает религиовед.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Закрывающих храмы по стране он проклял. Из-за этих высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей.
В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСхимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеРоман СилантьевМоскваСвердловская областьОбщество
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