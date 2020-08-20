https://ria.ru/20200820/minsk-1576066642.html

В Минске перекрыли проспект у Дома Правительства из-за акции оппозиции

Сотрудники минского ГАИ перекрыли для движения транспорта, кроме общественного, Проспект Независимости в районе Дома Правительства, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T20:37

2020-08-20T20:37

2020-08-20T20:37

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">минского</a> ГАИ перекрыли для движения транспорта, кроме общественного, Проспект Независимости в районе Дома Правительства, передает корреспондент РИА Новости.В четверг вечером возле Дома Правительства проходит очередная акция сторонников оппозиции.Сотрудники ГАИ пропускают для проезда только общественный транспорт. Автолюбители вынуждены объезжать Проспект Независимости, сворачивая на улицу Свердлова.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1576003275.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире