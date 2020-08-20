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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/minsk-1576066642.html
В Минске перекрыли проспект у Дома Правительства из-за акции оппозиции
Сотрудники минского ГАИ перекрыли для движения транспорта, кроме общественного, Проспект Независимости в районе Дома Правительства, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T20:37
2020-08-20T20:37
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">минского</a> ГАИ перекрыли для движения транспорта, кроме общественного, Проспект Независимости в районе Дома Правительства, передает корреспондент РИА Новости.В четверг вечером возле Дома Правительства проходит очередная акция сторонников оппозиции.Сотрудники ГАИ пропускают для проезда только общественный транспорт. Автолюбители вынуждены объезжать Проспект Независимости, сворачивая на улицу Свердлова.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске перекрыли проспект у Дома Правительства из-за акции оппозиции

20:37 20.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у центральной проходной Минского тракторного завода
Участники акции протеста у центральной проходной Минского тракторного завода
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Сотрудники минского ГАИ перекрыли для движения транспорта, кроме общественного, Проспект Независимости в районе Дома Правительства, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг вечером возле Дома Правительства проходит очередная акция сторонников оппозиции.
Сотрудники ГАИ пропускают для проезда только общественный транспорт. Автолюбители вынуждены объезжать Проспект Независимости, сворачивая на улицу Свердлова.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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