https://ria.ru/20200820/minsk-1576064790.html

Сторонники и противники Лукашенко собрались в центре Минска

Сторонники и противники президента Белоруссии Александра Лукашенко собрались в центре Минска на площади Независимости, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T19:54

2020-08-20T19:54

2020-08-20T19:54

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Сторонники и противники президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> собрались в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a> на площади Независимости, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сотен человек собрались на площади, оппозицию можно узнать по бело-красно-белым флагам, сторонников - по государственным флагам Белоруссии, флагам ВВС и Георгиевским лентам. Сторонники оппозиции начали свой митинг у памятника Ленину и лестницы, ведущей к Дому правительства. Участников митинга примерно столько же, сколько было и днем ранее, но значительно меньше, чем в дни массовых митингов в послевыборную неделю.Как передает корреспондент РИА Новости, группа сторонников Лукашенко, изначально собравшихся на площади Независимости, пешком отправилась до площади Победы. По пути люди скандировали "Беларусь!" и аплодировали. Дойдя до площади Победы, они встали в круг и заявляли, что выступают за мир.Во время движения сторонники Лукашенко неоднократно встречали по пути противников действующего белорусского лидера с бело-красно-белыми флагами, в результате чего между ними возникали споры на тему политики и прошедших выборов. При этом все проходило мирно, стычек корреспонденты РИА Новости не наблюдали.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576035477.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире