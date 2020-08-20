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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/minsk-1576064790.html
Сторонники и противники Лукашенко собрались в центре Минска
Сторонники и противники президента Белоруссии Александра Лукашенко собрались в центре Минска на площади Независимости, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T19:54
2020-08-20T19:54
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Сторонники и противники президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> собрались в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a> на площади Независимости, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сотен человек собрались на площади, оппозицию можно узнать по бело-красно-белым флагам, сторонников - по государственным флагам Белоруссии, флагам ВВС и Георгиевским лентам. Сторонники оппозиции начали свой митинг у памятника Ленину и лестницы, ведущей к Дому правительства. Участников митинга примерно столько же, сколько было и днем ранее, но значительно меньше, чем в дни массовых митингов в послевыборную неделю.Как передает корреспондент РИА Новости, группа сторонников Лукашенко, изначально собравшихся на площади Независимости, пешком отправилась до площади Победы. По пути люди скандировали "Беларусь!" и аплодировали. Дойдя до площади Победы, они встали в круг и заявляли, что выступают за мир.Во время движения сторонники Лукашенко неоднократно встречали по пути противников действующего белорусского лидера с бело-красно-белыми флагами, в результате чего между ними возникали споры на тему политики и прошедших выборов. При этом все проходило мирно, стычек корреспонденты РИА Новости не наблюдали.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576035477.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Сторонники и противники Лукашенко собрались в центре Минска

19:54 20.08.2020
5799
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Сторонники и противники президента Белоруссии Александра Лукашенко собрались в центре Минска на площади Независимости, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек собрались на площади, оппозицию можно узнать по бело-красно-белым флагам, сторонников - по государственным флагам Белоруссии, флагам ВВС и Георгиевским лентам. Сторонники оппозиции начали свой митинг у памятника Ленину и лестницы, ведущей к Дому правительства. Участников митинга примерно столько же, сколько было и днем ранее, но значительно меньше, чем в дни массовых митингов в послевыборную неделю.
Как передает корреспондент РИА Новости, группа сторонников Лукашенко, изначально собравшихся на площади Независимости, пешком отправилась до площади Победы. По пути люди скандировали "Беларусь!" и аплодировали. Дойдя до площади Победы, они встали в круг и заявляли, что выступают за мир.
Участник акции протеста на площади Независимости в Минске
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Уже статья. В Минске завели дело после создания Координационного совета
Во время движения сторонники Лукашенко неоднократно встречали по пути противников действующего белорусского лидера с бело-красно-белыми флагами, в результате чего между ними возникали споры на тему политики и прошедших выборов. При этом все проходило мирно, стычек корреспонденты РИА Новости не наблюдали.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Участники акции протеста в Минске
Вчера, 08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского
48103301
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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