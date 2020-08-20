Европа ищет диалога с Лукашенко, заявила Меркель
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БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что европейские страны готовы вести диалог с белорусскими властями и президентом Александром Лукашенко, но он до сих пор не выходил на связь ни с кем из европейских лидеров.
Меркель напомнила, что общалась с президентом РФ Владимиром Путиным и "четко прояснила наши намерения, чего мы ждем".
"Это значит, прежде всего, что люди в Белоруссии, которые показали большую храбрость, должны иметь возможность участвовать в определении судьбы страны, что будет диалог при посредничестве, например, ОБСЕ", - заявила Меркель на совместной конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Она напомнила, что председатель Евросовета Шарль Мишель проинформировал Путина о результатах саммита лидеров ЕС накануне.
"Я считаю, что это очень хорошо. Мы тем самым показываем, что мы готовы с Россией и, если будет такое желание, с Белоруссией, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не говорил по телефону, что мы ищем диалога. Мы будем настаивать на определенных вещах, в том числе освобождение заключенных, никакого насилия, свобода выражения мнений и право собраний, а также инклюзивный диалог в стране. Это ценности, которых мы придерживаемся не только в своих странах, но и когда речь идет о смелых людях в Белоруссии", - добавила Меркель.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне. По его словам, белорусы должны сами решить свои проблемы в рамках диалога, правового поля и без какого-либо вмешательства. Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии, заявил также глава МИД РФ Сергей Лавров. Он неоднократно в телефонных беседах с зарубежными коллегами заявлял о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии.
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