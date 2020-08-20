https://ria.ru/20200820/merkel-1576066844.html

Европа ищет диалога с Лукашенко, заявила Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что европейские страны готовы вести диалог с белорусскими властями и президентом Александром Лукашенко, но он до сих пор не... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T20:42

2020-08-20T20:42

2020-08-20T20:42

протесты в белоруссии

евросовет

александр лукашенко

ангела меркель

белоруссия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что европейские страны готовы вести диалог с белорусскими властями и президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, но он до сих пор не выходил на связь ни с кем из европейских лидеров.Меркель напомнила, что общалась с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и "четко прояснила наши намерения, чего мы ждем"."Это значит, прежде всего, что люди в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, которые показали большую храбрость, должны иметь возможность участвовать в определении судьбы страны, что будет диалог при посредничестве, например, ОБСЕ", - заявила Меркель на совместной конференции с президентом <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a>.Она напомнила, что председатель <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> проинформировал Путина о результатах саммита лидеров ЕС накануне."Я считаю, что это очень хорошо. Мы тем самым показываем, что мы готовы с Россией и, если будет такое желание, с Белоруссией, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не говорил по телефону, что мы ищем диалога. Мы будем настаивать на определенных вещах, в том числе освобождение заключенных, никакого насилия, свобода выражения мнений и право собраний, а также инклюзивный диалог в стране. Это ценности, которых мы придерживаемся не только в своих странах, но и когда речь идет о смелых людях в Белоруссии", - добавила Меркель.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне. По его словам, белорусы должны сами решить свои проблемы в рамках диалога, правового поля и без какого-либо вмешательства. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии, заявил также глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>. Он неоднократно в телефонных беседах с зарубежными коллегами заявлял о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1576009232.html

https://ria.ru/20200819/1575997391.html

https://ria.ru/20200820/1576003275.html

Руслан Якубик У Лукашенко есть поважнее дела...Не отвлекайте его по мелочам. 23

Евгений Долмач Зачем? Вы же его не признаете... Ауффидерзейн Фрау 19

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, александр лукашенко, ангела меркель, белоруссия, в мире