Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/merkel-1576066844.html
Европа ищет диалога с Лукашенко, заявила Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что европейские страны готовы вести диалог с белорусскими властями и президентом Александром Лукашенко, но он до сих пор не... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T20:42
2020-08-20T20:42
протесты в белоруссии
евросовет
александр лукашенко
ангела меркель
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156332/34/1563323429_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_6059f5c6d080583c0edae9cd7339b8d6.jpg
<strong>БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что европейские страны готовы вести диалог с белорусскими властями и президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, но он до сих пор не выходил на связь ни с кем из европейских лидеров.Меркель напомнила, что общалась с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> и "четко прояснила наши намерения, чего мы ждем"."Это значит, прежде всего, что люди в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, которые показали большую храбрость, должны иметь возможность участвовать в определении судьбы страны, что будет диалог при посредничестве, например, ОБСЕ", - заявила Меркель на совместной конференции с президентом <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a>.Она напомнила, что председатель <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> проинформировал Путина о результатах саммита лидеров ЕС накануне."Я считаю, что это очень хорошо. Мы тем самым показываем, что мы готовы с Россией и, если будет такое желание, с Белоруссией, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не говорил по телефону, что мы ищем диалога. Мы будем настаивать на определенных вещах, в том числе освобождение заключенных, никакого насилия, свобода выражения мнений и право собраний, а также инклюзивный диалог в стране. Это ценности, которых мы придерживаемся не только в своих странах, но и когда речь идет о смелых людях в Белоруссии", - добавила Меркель.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне. По его словам, белорусы должны сами решить свои проблемы в рамках диалога, правового поля и без какого-либо вмешательства. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии, заявил также глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>. Он неоднократно в телефонных беседах с зарубежными коллегами заявлял о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1576009232.html
https://ria.ru/20200819/1575997391.html
https://ria.ru/20200820/1576003275.html
У Лукашенко есть поважнее дела...Не отвлекайте его по мелочам.
23
Зачем? Вы же его не признаете... Ауффидерзейн Фрау
19
15
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156332/34/1563323429_0:0:2680:2009_1400x0_80_0_0_85b82f27845043e5d886cd48fd42f0dd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросовет, александр лукашенко, ангела меркель, белоруссия, в мире

Европа ищет диалога с Лукашенко, заявила Меркель

20:42 20.08.2020
1790
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что европейские страны готовы вести диалог с белорусскими властями и президентом Александром Лукашенко, но он до сих пор не выходил на связь ни с кем из европейских лидеров.
Меркель напомнила, что общалась с президентом РФ Владимиром Путиным и "четко прояснила наши намерения, чего мы ждем".
"Это значит, прежде всего, что люди в Белоруссии, которые показали большую храбрость, должны иметь возможность участвовать в определении судьбы страны, что будет диалог при посредничестве, например, ОБСЕ", - заявила Меркель на совместной конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Она напомнила, что председатель Евросовета Шарль Мишель проинформировал Путина о результатах саммита лидеров ЕС накануне.
Акция рабочих на Минском заводе колесных тягачей
19 августа, 21:50Акценты
Минские маневры ЕС. И санкции наложить, и мирный диалог провозгласитьЕС выступает против вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне и одновременно вводит санкции против правящей верхушки республики. Попадет ли в списки Лукашенко, пока не ясно.
"Я считаю, что это очень хорошо. Мы тем самым показываем, что мы готовы с Россией и, если будет такое желание, с Белоруссией, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не говорил по телефону, что мы ищем диалога. Мы будем настаивать на определенных вещах, в том числе освобождение заключенных, никакого насилия, свобода выражения мнений и право собраний, а также инклюзивный диалог в стране. Это ценности, которых мы придерживаемся не только в своих странах, но и когда речь идет о смелых людях в Белоруссии", - добавила Меркель.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
19 августа, 17:24Протесты в Белоруссии
Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают главным, чтобы в ситуацию в Белоруссии не было вмешательства извне. По его словам, белорусы должны сами решить свои проблемы в рамках диалога, правового поля и без какого-либо вмешательства. Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии, заявил также глава МИД РФ Сергей Лавров. Он неоднократно в телефонных беседах с зарубежными коллегами заявлял о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Вчера, 08:00
Совет Тихановской. Чьими силами обеспечат трансфер власти в Белоруссии
134331434
Обсудить 15
Протесты в БелоруссииЕвросоветАлександр ЛукашенкоАнгела МеркельБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
У Лукашенко есть поважнее дела...Не отвлекайте его по мелочам.
20 августа, 20:53
Руслан Якубик
2201000
Зачем? Вы же его не признаете... Ауффидерзейн Фрау
20 августа, 20:59
Евгений Долмач
1530100
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов у Дома правительства в Минске
Оппозиция в Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа
Сотрудники правоохранительных органов у центральной проходной Минского тракторного завода, где проходит акция протеста
Мэр Минска призвал горожан не ходить на несанкционированные акции
Рабочие Минского автомобильного завода на акции протеста в Минске
В Минске задержали лидера стачкома МАЗа
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Россия не признает уведомление Помпео о перезапуске санкций против Ирана
Участники акции протеста у центральной проходной Минского тракторного завода
В Минске перекрыли проспект у Дома Правительства из-за акции оппозиции
Как пушечное мясо: признание одного из участников массовых беспорядков в Минске
"Как пушечное мясо": участник протестов в Минске рассказал о провокаторах
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Макрон выступил против украинского сценария в Белоруссии
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Макрон заявил о готовности ЕС выступить посредником в Белоруссии
Роман Головченко
Премьер Белоруссии назвал программу оппозиции "кошмарным сном"
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер Белоруссии объяснил необходимость сотрудничества с Россией
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 миллиона
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Меркель и Макрон отреагировали на госпитализацию Навального
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
Сторонники и противники Лукашенко собрались в центре Минска
Омская БСМП № 1, где в токсикореанимации находится Алексей Навальный
Названа одна из версий инцидента с Навальным
Сотрудники правоохранительных органов у центральной проходной Минского тракторного завода, где проходит акция протеста
Ситуация в Белоруссии практически нормализовалась, считает премьер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния