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В Мали назначат "президента переходного периода", сообщили СМИ
Управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление военных,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T21:10
2020-08-20T21:23
бамако
мятеж военных в мали
мали
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> Управлять <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> во время переходного периода будет специально назначенный президент, передает агентство <a href="https://www.afp.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Франс Пресс</a> со ссылкой на заявление военных, осуществивших переворот в стране.Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.В заявлении говорится, что временный президент может быть как военным, так и гражданским лицом."Мы намерены создать переходный совет с президентом переходного периода, который может быть военным или гражданским. Мы находимся на связи с гражданским обществом, с оппозиционными партиями, с политическим большинством, со всем миром, чтобы запустить переход", - заявил в интервью телеканалу France24 представитель мятежников полковник Исмаэль Ваг.
https://ria.ru/20200820/mali-1576048892.html
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бамако
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бамако, мятеж военных в мали, мали, в мире

В Мали назначат "президента переходного периода", сообщили СМИ

21:10 20.08.2020 (обновлено: 21:23 20.08.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМитинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Управлять Мали во время переходного периода будет специально назначенный президент, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление военных, осуществивших переворот в стране.
Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа.
В заявлении говорится, что временный президент может быть как военным, так и гражданским лицом.
"Мы намерены создать переходный совет с президентом переходного периода, который может быть военным или гражданским. Мы находимся на связи с гражданским обществом, с оппозиционными партиями, с политическим большинством, со всем миром, чтобы запустить переход", - заявил в интервью телеканалу France24 представитель мятежников полковник Исмаэль Ваг.
Пожар в здании во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
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201020
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БамакоМятеж военных в МалиМалиВ мире
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