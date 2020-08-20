https://ria.ru/20200820/mali-1576048892.html

Россия призвала к урегулированию в Мали путем переговоров

В Москве глубоко обеспокоены ситуацией в Мали, призывают стороны к урегулированию путем переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T16:26

2020-08-20T16:26

2020-08-20T16:26

мятеж военных в мали

мария захарова

совет безопасности оон

москва

мали

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.</strong> В Москве глубоко обеспокоены ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a>, призывают стороны к урегулированию путем переговоров, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа. В СБ ООН запросили проведение экстренного заседания по ситуации в Мали, сообщили ранее РИА Новости источники в Совбезе."В Москве глубоко обеспокоены развивающимися в Бамако событиями. Мы призываем все малийские общественно-политические силы к мирному урегулированию сложившейся ситуации путем переговоров. Обстановка в столице этого государства остается напряженной, отмечаются случаи разграбления государственных, жилых зданий, ухудшения криминогенной ситуации", - сказала Захарова на брифинге в четверг.По информации от российского посольства в Бамако, пострадавших среди находящихся в Мали россиян нет. МИД РФ рекомендует воздержаться от поездок в Мали до нормализации обстановки.

https://ria.ru/20200819/1576012443.html

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москва

мали

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мятеж военных в мали, мария захарова, совет безопасности оон, москва, мали, в мире