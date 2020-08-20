https://ria.ru/20200820/makey-1576052036.html
Глава МИД Белоруссии заявил о недопустимости вмешательства в дела страны
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Минска и явной поддержки извне, в том числе финансовой,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:48
2020-08-20T16:48
2020-08-20T16:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
урмас рейнсалу
владимир макей
александр лукашенко
евросоюз
мид белоруссии
эстония
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153321/13/1533211333_0:41:2912:1678_1400x0_80_0_0_bd7dfe915854f4986f7be7dc04db59c6.jpg
<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> заявил о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и явной поддержки извне, в том числе финансовой, каких-то отдельных представителей республики, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.По ее данным, в четверг состоялся телефонный разговор Макея с коллегой из <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> <a href="http://ria.ru/person_Urmas_Rejjnsalu/" target="_blank" data-auto="true">Урмасом Рейнсалу</a>."Собеседники обсудили ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a> после президентских выборов, перспективы дальнейшего взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровнях… Белорусской стороной указано на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и явной поддержки, в том числе финансовой, каких-то отдельных акторов", - говорится в сообщении на сайте МИД.Рейнсалу со своей стороны проинформировал о подходах <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> в оценках сложившейся в Белоруссии ситуации, добавили в министерстве.В пресс-службе добавили, что Макей призвал объективно оценивать ситуацию и основываться на различных источниках информации.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/1576041728.html
https://ria.ru/20200820/1576038558.html
эстония
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153321/13/1533211333_53:0:2784:2048_1400x0_80_0_0_919bb7e9c41a4c0ee570cc08b61cfcae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, урмас рейнсалу, владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, эстония, минск, белоруссия, в мире