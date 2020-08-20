Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/makey-1576052036.html
Глава МИД Белоруссии заявил о недопустимости вмешательства в дела страны
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Минска и явной поддержки извне, в том числе финансовой,... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:48
2020-08-20T16:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
урмас рейнсалу
владимир макей
александр лукашенко
евросоюз
мид белоруссии
эстония
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153321/13/1533211333_0:41:2912:1678_1400x0_80_0_0_bd7dfe915854f4986f7be7dc04db59c6.jpg
<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> заявил о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и явной поддержки извне, в том числе финансовой, каких-то отдельных представителей республики, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.По ее данным, в четверг состоялся телефонный разговор Макея с коллегой из <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> <a href="http://ria.ru/person_Urmas_Rejjnsalu/" target="_blank" data-auto="true">Урмасом Рейнсалу</a>."Собеседники обсудили ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларуси</a> после президентских выборов, перспективы дальнейшего взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровнях… Белорусской стороной указано на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и явной поддержки, в том числе финансовой, каких-то отдельных акторов", - говорится в сообщении на сайте МИД.Рейнсалу со своей стороны проинформировал о подходах <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> в оценках сложившейся в Белоруссии ситуации, добавили в министерстве.В пресс-службе добавили, что Макей призвал объективно оценивать ситуацию и основываться на различных источниках информации.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/1576041728.html
https://ria.ru/20200820/1576038558.html
эстония
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153321/13/1533211333_53:0:2784:2048_1400x0_80_0_0_919bb7e9c41a4c0ee570cc08b61cfcae.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, урмас рейнсалу, владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, эстония, минск, белоруссия, в мире

Глава МИД Белоруссии заявил о недопустимости вмешательства в дела страны

16:48 20.08.2020
891
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава МИД Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Минска и явной поддержки извне, в том числе финансовой, каких-то отдельных представителей республики, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
По ее данным, в четверг состоялся телефонный разговор Макея с коллегой из Эстонии Урмасом Рейнсалу.
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Вчера, 15:05Протесты в Белоруссии
В Минобороны Белоруссии заявили о вмешательстве во внутренние дела страны
"Собеседники обсудили ситуацию в Беларуси после президентских выборов, перспективы дальнейшего взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровнях… Белорусской стороной указано на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и явной поддержки, в том числе финансовой, каких-то отдельных акторов", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Рейнсалу со своей стороны проинформировал о подходах Евросоюза в оценках сложившейся в Белоруссии ситуации, добавили в министерстве.
В пресс-службе добавили, что Макей призвал объективно оценивать ситуацию и основываться на различных источниках информации.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Светлана Тихановская. После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Вчера, 14:39Протесты в Белоруссии
Песков назвал позицию ЕС по Белоруссии правовым гандикапом
2390044
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяУрмас РейнсалуВладимир МакейАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМИД БелоруссииЭстонияМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
КС оппозиции Белоруссии убрал с сайта фамилии своих членов
Исландская певица Бьорк
Подтверждено участие Бьорк в фильме про викингов Роберта Эггерса
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
Координационный совет белорусской оппозиции объявил о своем расширении
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на Саммите Восточного партнерства в Брюсселе
Глава МИД Белоруссии поблагодарил США за поддержку суверенитета
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле рассказали о разговоре Путина с главой Евросовета
Здание посольства США в Минске
США обещали пока не отправлять посла в Минск, сообщил Цепкало
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
В КС Белоруссии хотят инициировать контакты с Россией
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД прокомментировали стремление США разместить РСМД в Азии
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Некоторые оппозиционеры покинули КС после обвинений Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Зеленский подтвердил встречу политсоветников "нормандского формата"
Актер Михаил Ефремов
Свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье
Актер Михаил Ефремов заходит в здание Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Свидетель защиты Ефремова оказался слеп на один глаз
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Для контроля здоровья вакцинированных от COVID-19 создадут приложение
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве
В МИД напомнили об ограничениях на въезд в Россию для иностранцев
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков назвал позицию ЕС по Белоруссии правовым гандикапом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Генпрокурор США подтвердил, что будет добиваться смертной казни Царнаева
04:01Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучат "Пиноккио" Гильермо дель Торо
04:00Названы правила выбора колбасы
03:42Названы регионы, остающиеся в "красной зоне" по COVID-19
03:28"Просто умирает": стало известно о состоянии экс-солиста "Ласкового мая"
03:25Адвокат нашел странности в показаниях свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
03:23США выступили против заседания Совбеза ООН по Ирану
03:19Эксперт рассказал о недостатках телефонов с двумя SIM-картами
03:07Источник назвал возможную дату пуска с космодрома Восточный
02:54WP: США платят по $100 медикам в Венесуэле из замороженных активов Мадуро
02:38В Германии планируют выслать самолет за Навальным
02:33Мексика получит не менее двух тысяч доз российской вакцины от COVID-19
02:20Эксперт рассказал, как мошенники подменяют номер телефона
02:00Назван легкий способ улучшить работу мозга
01:47Россия запросила экстренное заседание СБ ООН из-за планов США по Ирану
01:09Друг Легкоступовой резко высказался о муже певицы на ее похоронах
01:06Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
00:40В ЕС заявили, что у США нет права требовать вернуть санкции против Ирана
00:31В Сети осудили Netflix за "сексуализацию детей" в новом фильме "Милашки"
00:30Помпео заявил, что США никогда не позволят Ирану обладать ядерным оружием
Лента новостейМолния