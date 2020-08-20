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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200820/latushko-1576047726.html
В КС Белоруссии хотят инициировать контакты с Россией
Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что планируется инициировать контакты с российской стороной. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T16:11
2020-08-20T16:11
протесты в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 авг - РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что планируется инициировать контакты с российской стороной.В КС в четверг впервые заявили, что РФ остается стратегическим партнером Белоруссии, ранее его представители говорили про хорошие, добрые и прагматичные отношения. Глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> Мария Колесникова, которая также стала членом президиума КС, в интервью РИА Новости заявляла, что оппозиции важно сохранять партнерские отношения с РФ. Ранее Латушко сообщил, что Координационный совет ведет консультации по ситуации в Белоруссии с послами некоторых европейских стран в Минске."Мы планируем инициировать контакты с российской стороной на уровне лиц, которые могли бы довести наши подходы до высшего руководства России", - сказал он РИА Новости.По его словам, "последним" политиком в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> будет тот, кто инициирует строительство стены между Россией и Белоруссией."Есть усталость от того, что приходится доказывать России, что у нас нет камня за пазухой. Россия - основной экспортный рынок, источник энергетических ресурсов, ментально глубоко связаны. ЕС тоже важный партнер, мы заинтересованы в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a>, также наш интерес, чтобы быть мостиком в развитии отношений между Востоком и Западом", - сказал Латушко.Он добавил, что оппозиция не просила Евросоюз о финансовой помощи, "это их право", в КС даже не представляют инструментов, как и кому она будет оказана.Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием координационного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Сам совет ранее заявлял, что не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/1576043768.html
https://ria.ru/20200820/1576041884.html
Навальный приболел. С кем они ещё могут контактировать?
35
Странно почему они с Зеленским не хотят наладить контакты - был бы полный комплект... :-)
29
1
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

В КС Белоруссии хотят инициировать контакты с Россией

16:11 20.08.2020
1378
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 20 авг - РИА Новости. Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что планируется инициировать контакты с российской стороной.
В КС в четверг впервые заявили, что РФ остается стратегическим партнером Белоруссии, ранее его представители говорили про хорошие, добрые и прагматичные отношения. Глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова, которая также стала членом президиума КС, в интервью РИА Новости заявляла, что оппозиции важно сохранять партнерские отношения с РФ. Ранее Латушко сообщил, что Координационный совет ведет консультации по ситуации в Белоруссии с послами некоторых европейских стран в Минске.
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"Мы планируем инициировать контакты с российской стороной на уровне лиц, которые могли бы довести наши подходы до высшего руководства России", - сказал он РИА Новости.
По его словам, "последним" политиком в Белоруссии будет тот, кто инициирует строительство стены между Россией и Белоруссией.
"Есть усталость от того, что приходится доказывать России, что у нас нет камня за пазухой. Россия - основной экспортный рынок, источник энергетических ресурсов, ментально глубоко связаны. ЕС тоже важный партнер, мы заинтересованы в Евросоюзе, также наш интерес, чтобы быть мостиком в развитии отношений между Востоком и Западом", - сказал Латушко.
Он добавил, что оппозиция не просила Евросоюз о финансовой помощи, "это их право", в КС даже не представляют инструментов, как и кому она будет оказана.
Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием координационного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Сам совет ранее заявлял, что не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии
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93401741
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Навальный приболел. С кем они ещё могут контактировать?
20 августа, 16:13
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
2371004
Странно почему они с Зеленским не хотят наладить контакты - был бы полный комплект... :-)
20 августа, 16:17
Ian Borkovski
17100002
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